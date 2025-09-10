閱兵後西方官員相繼訪華 習晤葡總理盼推動中歐關係

習近平昨與蒙特內格羅會面時指出，中國和葡萄牙通過友好協商妥善解決了澳門問題，近年來各領域合作取得重要成果，樹立了不同社會制度、不同國情國家相互尊重、互利共贏的典範；中方願同葡方加強戰略溝通，把握雙邊關係正確方向，讓中葡關係好上加好。

習近平強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年；世界進入新的動盪變革期，人類又一次站在歷史的十字路口；中方願同葡方密切多邊協作，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威，維護自由貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

本月北京九三閱兵舉行時，外媒其中一個聚焦點就是西方國家「集體缺席」，同時關注中國戰略意圖。隨着閱兵落幕，蒙特內格羅隨即抵京訪問。

新華社引述蒙特內格羅表示，中國在國際事務中發揮着至關重要作用，葡方贊同習近平提出的全球治理倡議蘊含的重要理念，願共同維護多邊主義；中國是歐洲不可替代的合作伙伴，葡方願為推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。

英商貿大臣訪華 7年首經貿會議

緊隨蒙特內格羅之後，英國商貿大臣靳秉德10日到訪中國，將會晤中國商務部長王文濤，並參加JETCO第14次會議。英國《衛報》報道，雙方將在今次會議上回顧雙邊經貿關係發展，推動解決雙邊經貿合作中存在問題，討論進一步深化兩國經貿合作舉措。