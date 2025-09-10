推進新型工業化 建高質數據集築牢底座 工信部研AI+製造路線圖 部署轉型

加快高端晶片「多模態」算法攻關

工信部長李樂成在記者會上表示，「十四五」規劃（2021-2025年）以來，中國的超導量子電腦、光量子電腦實現了量子優越性驗證，激光製造技術整體水平進入到國際第一梯隊，人形機械人具備從關鍵晶片、部組件到整機的全產業鏈製造能力，腦機接口應用從醫療領域向教育、工業等領域拓展等。

張雲明亦表示，「十四五」期間，中國AI企業數量和產業規模持續增長，創新成果不斷湧現；DeepSeek、通義千問等國產大模型引領全球開源創新生態，AI手機、AI眼鏡等終端產品加速普及，行業專用大模型落地應用，取得初步成效。工信部推進「智能製造」工程，建成7000多家先進級和230多家卓越級智能工廠；製造業機械人密度達每萬人470台，遠超全球平均水平。

張雲明說，下一步將加快高端算力晶片、工業「多模態」算法、軟硬件適配等技術攻關，加快打造高質量「數據集」，築牢產業底座。「多模態」模型需要處理不同來源和類型的數據（如文本、圖像、聲音等），需要更高技術；數據集（dataset）是一種由數據所組成的集合，通常以表格形式出現。

稱工廠部署AI促進就業提質擴容

在應用方面，張雲明提到，將研究推出「AI+製造」專項行動實施方案、制定轉型路線圖，部署重點行業、重點環節、重點領域智能化轉型任務，發布實施製造業企業AI應用指南。加快建設高水平AI開源社區，推進大模型安全技術攻關，提升企業AI倫理風險防範能力。

對於在工廠部署AI技術與保障藍領就業職位之間如何取得平衡的問題，張雲明表示，在推進AI廣泛應用的過程中，可能會對部分重複、危險的崗位產生替代效應，但同時也將提高勞動效率和安全水平，更能催生大量新崗位、新職業，促進就業提質擴容。

工信部副部長辛國斌在談及內地新能源汽車產業時表示，中國品牌正在穩步走向世界，為全球汽車產業電動化轉型注入了強大動力。但也要看到，目前產業發展還存在一些不容忽視的問題，比如說高端製程車用大算力晶片還有短板，比如說產業非理性競爭的問題還比較突出等。

