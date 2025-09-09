海南封關倒計時 煤老闆蜂擁買地

海南全島封關後，將實行「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」的貨物進出口管理制度。據南方傳媒旗下新媒體「時代財經」昨（8日）報道，海南近期吸引眾多「煤老闆」投資者，以買地、買酒店最引人矚目。僅在三亞市，6月份有9宗地塊覓得買家，刷新了近5年來該市單月土拍金額紀錄；8月，又有4宗土地成功出讓。在內地土地市場整體呈現收縮態勢時，這成績尤為亮眼。

有海南本地資深房產人士稱，早在一年前，包括「煤老闆」在內的內地最有錢的那批人就已在海南「瘋狂」購入資產。除了買地，酒店行業也出現「煤老闆」掃貨的現象。

進軍高端酒店 兩年逾10宗

酒店投資人王剛介紹，近兩年來，「煤老闆」購買海南高端酒店的案例已多達10餘宗。比如，香水灣萬豪，被陜西煤老闆拿下；清水灣萊佛士，被內蒙煤老闆拿下；錦江麗笙酒店，山西煤老闆參與投資；陵水清水灣美高梅度假酒店，業主在內蒙古和陝西都擁有多間煤企股權。

有觀察人士分析，近年以「煤老闆」為代表的外來資本到海南投資，多出於企業轉型需求和資產長遠考量。一名接近煤礦企業人士的受訪者稱，這些煤老闆除配置稀缺資產外，更出於能源枯竭焦慮和財富傳承考量，他們不願子孫輩再做「煤老闆」。