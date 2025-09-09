明報新聞網
中國

中國新聞

柯文哲交保出獄 轟賴分裂台灣 戴電子腳鐐 稱一年「第一次看到陽光」

【明報專訊】涉京華城案遭羈押一年的台灣民眾黨前主席柯文哲，昨（8日）以7000萬元（新台幣，下同，約1796萬港元）交保。他昨日下午走出台北地方法院時，表示「今天是我第一次看到陽光」；又回應傳媒，強調京華城案根本是「冤案」，更點名執政的民進黨主席賴清德「讓台灣四分五裂」。

台北地方法院昨派車將柯文哲自看守所帶返法院佩戴電子腳鐐，柯約下午2時30分在妻子陳佩琪等人陪同下離開北院，隨後對外發表講話。他首先感謝「小草」（民眾黨支持者）的支持，質問該案的調查者們「查了一年到底查到什麼」。柯文哲表示，他的案子根本是冤獄，並炮轟賴清德讓整個台灣變得四分五裂。

柯文哲涉京華城容積率弊案，羈押禁見已一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。《聯合報》等台媒報道，柯文哲昨早經律師會見得知資金來源後，點頭同意陳佩琪辦理交保。

柯文哲昨下午在北院戴好電子腳鐐步出法庭，先進入廁所更衣，後步行離開北院。

「小草」痛哭迎接 柯致謝

在北院大門口外，柯文哲身穿白色「KP」T恤，在陳佩琪、民眾黨主席黃國昌、網紅「館長」陳之漢的陪同下現身；數百名「小草」情緒激動大聲呼喊「柯文哲清清白白」，不少人痛哭。

發言時，柯文哲表示，首先謝謝小草的支持，「一年來因為有你們我才能撐到現在」。他續說，羈押禁見整整一年，「今天是我第一次看到陽光」。這個案子檢察官查了一年，民進黨做夢都沒想到民眾黨怎麼那麼乾淨。

柯文哲表示，他用正面態度來看自己的遭遇，不管遇到任何挫折打擊，不要失去對人世的熱情，更重要的是心存善念、盡力而為，「希望讓台灣能因為有我們能更好」，不要像賴清德那樣，讓台灣四分五裂。

新竹探母3句鐘後返台北

談話結束後，柯文哲向支持群眾致意，隨後搭車離開，直奔新竹老家探望母親何瑞英，約在下午4時20分抵達。除他的胞妹柯美蘭，柯的老家外聚集不少支持者，被停職的新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠也現身。柯文哲下車後挽着妻子陳佩琪的手，跨過火盆並踩破瓦片，走進家門。停留近3小時後，離開返回台北市。

對於柯文哲言論，台總統府昨回應，不會對司法偵辦中的個案作任何評論，但也不接受並非事實的抹黑。

相關字詞﹕小草 民進黨 民眾黨 交保 柯文哲

