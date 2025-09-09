明報新聞網
中國

中國要聞

金磚線上峰會 習近平籲捍衛多邊主義

【明報專訊】國家主席習近平昨晚在北京以視像方式出席金磚國家領導人線上峰會並發表講話，他批評個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊世界經濟，嚴重損害國際貿易規則，呼籲金磚國家共同捍衛多邊主義，維護多邊貿易體制，推進「大金磚合作」。

提3建議 推「大金磚合作」

習近平表示，當前，世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上；金磚國家領導人舉行線上峰會，就當前國際形勢和共同關心的問題深入交換意見，具有重要意義。

針對「大金磚合作」，習近平提出堅持多邊主義、捍衛國際公平正義，堅持開放共贏、維護國際經貿秩序，堅持團結合作、凝聚共同發展合力等3點建議。

「我提出全球治理倡議，旨在推動各國攜手行動，構建更加公正合理的全球治理體系。」習近平說，誰也不能退回到自我封閉的孤島，要抵制一切形式的保護主義；金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足、辦法就越多、效果就越好。中方願同其他金磚國家一道，推進高質量共建「一帶一路」；各國要發揮各自優勢，深化務實合作，在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果。

主談應對美稅 無共同聲明

昨晚的臨時線上峰會主要討論應對美國關稅等問題，會議沒有發布共同聲明。

峰會由巴西總統盧拉主持，俄羅斯總統普京、南非總統拉馬福薩、埃及總統塞西、伊朗總統佩澤希齊揚、印尼總統普拉博沃、阿聯酋阿布扎比王儲哈立德以及印度、埃塞俄比亞代表與會。

相關字詞﹕多邊主義 貿易戰 習近平 金磚國家峰會

