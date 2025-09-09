金磚線上峰會 習近平籲捍衛多邊主義

提3建議 推「大金磚合作」

習近平表示，當前，世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上；金磚國家領導人舉行線上峰會，就當前國際形勢和共同關心的問題深入交換意見，具有重要意義。

針對「大金磚合作」，習近平提出堅持多邊主義、捍衛國際公平正義，堅持開放共贏、維護國際經貿秩序，堅持團結合作、凝聚共同發展合力等3點建議。

「我提出全球治理倡議，旨在推動各國攜手行動，構建更加公正合理的全球治理體系。」習近平說，誰也不能退回到自我封閉的孤島，要抵制一切形式的保護主義；金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足、辦法就越多、效果就越好。中方願同其他金磚國家一道，推進高質量共建「一帶一路」；各國要發揮各自優勢，深化務實合作，在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果。

主談應對美稅 無共同聲明

昨晚的臨時線上峰會主要討論應對美國關稅等問題，會議沒有發布共同聲明。

峰會由巴西總統盧拉主持，俄羅斯總統普京、南非總統拉馬福薩、埃及總統塞西、伊朗總統佩澤希齊揚、印尼總統普拉博沃、阿聯酋阿布扎比王儲哈立德以及印度、埃塞俄比亞代表與會。