塔巴襲兩廣 廣東全省轉移逾20萬人

海面及沿岸最高14級大風

綜合中新社等內地媒體報道，受「塔巴」影響，昨日，珠三角和粵西市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，粵東市縣有大雨到暴雨局部大暴雨。廣東海面以及中西部沿岸陸地和海島出現最高14級大風，台山市上川島錄得全省最大陣風時速150公里。

海南島東北部等地部分地區出現暴雨或大暴雨。廣西降雨最強時段將出現在今天。截至昨晚，廣東全省累計轉移人員20.55萬人，瓊州海峽已於昨傍晚5時復航。

景區鐵路暫關 多地停課

昨日，廣東省累計關閉景區45個。包括‌珠海、陽江、雲浮、深圳全市‌及‌湛江、茂名、江門部分地區‌昨全日停課。針對「塔巴」帶來的影響，交通運輸部啟動颱風四級防禦響應和強降雨三級防禦響應。國鐵廣州局昨對深湛鐵路、廣茂鐵路全部列車停運，計劃今天陸續恢復開行。

傍晚移入廣西 撤部分航班

「塔巴」昨傍晚從廣西梧州至玉林一帶移入，隨後西偏北行並減弱為熱帶低壓。北海潿洲島旅游區管委會昨發布航行調整通知，受北部灣海面8級大風影響，昨北海至潿洲島往返航班已全部取消，今天部分往返航班取消，後續航班將根據實際天氣變化動態調整。

因應「塔巴」帶來的影響，廣西防汛抗旱指揮部昨啟動防颱風四級應急響應，廣西氣象台同步發布颱風、暴雨四級預警。中央氣象台首席預報員董全介紹，「塔巴」登陸後先向西北方向移動，進入廣西後，沿着西江一路往西移動，於明天白天在廣西和雲南交界地區減弱消散。