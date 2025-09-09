明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

華首制裁日議員 學者：彰底線不可踰越

【明報專訊】內地媒體8月已開始發表批判石平的文章，由中國外交部創辦的微信公號「朝陽少俠」形容，石平從北大「中華才子」到「漢奸急先鋒」變身，是一個披着「中國人」外衣的言論打手，為日本右翼對中國的偏見和仇恨提供「理論支持」。

外交部：披着「中國人」外衣的言論打手

文章指出，石平之流在和平年代，坐享先烈用鮮血和生命換來的發展果實，卻重蹈覆轍，幹着賣國求榮的勾當。石平的行徑，比「精日」更加惡劣，是徹底泯滅良知的民族罪人，總有一天要面對歷史的審判。

《北京日報》引述遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋指出，這是中國政府首次制裁日本國會議員，是中國制度化運用法律工具維護國家利益的做法，表明中國政治立場與主權底線的紅線不可踰越。「這對其他可能採取相似立場的日本國會議員或個人具有強烈警示作用。特別是一些日本議員公然竄訪台灣，嚴重破壞一個中國原則，向民進黨當局和台獨勢力釋放錯誤信號。」

日網民：比討好中國的政客更值信任

昨日在日本TBS新聞網站上，得到最高回應的評論稱，石平早年投入中國民主化運動，「最後在天安門事件中夢想破滅，將活動轉移到日本……對於擁有如此悲壯過去的人，實施制裁措施實在讓人無法忍笑」。有網民表示「這是對日本國民的人權侵害」，還有人表示這是對石平的「嘉獎」，表示他更像完全的日本人，期待他在政治上更加活躍的表現，稱他「比討好中國的政客們更值得信任」。

相關字詞﹕中國人 日本 參議員 政治評論家 現代漢奸 石平

上 / 下一篇新聞