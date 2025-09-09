中方制裁日本華裔議員 凍資產、禁入境 撰書反華、否認南京屠殺 官媒斥「21世紀新漢奸」

外交部：屢發涉台港疆藏謬論損一中

中國外交部網站昨日發布關於對石平採取反制措施的決定，指日本參議員石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

中方決定即日起對石平採取反制措施，凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

外交部發言人林劍昨在記者會上進一步指出，石平曾擁有中國國籍，他赴日並取得日本國籍後，大肆散布虛假信息，同日本反華勢力沆瀣一氣，大肆攻擊抹黑中國，發表極端消極言論，當選國會議員後公然參拜靖國神社。林劍指出，石平為了一己私利數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事。「中方的反制措施是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。賣祖求榮只會自食惡果。」

來自日本維新會的「政治評論家」石平，今年7月當選參議員，成為二戰後首個成年後加入日籍並當選國會議員的華裔。他其後加入「日華議員懇談會」，並提出「要加強與台灣的關係」。

北大畢業赴日 曾獲李登輝「充分肯定」

公開信息顯示，石平1962年出生於四川省成都市，1984年畢業於北京大學哲學系，1988年公派赴日留學，在神戶大學完成了博士課程。他於2007年加入日本國籍，更名石平太郎，後復名石平，日本名北埜陽。石平曾多次在日本右翼媒體上發表文章，撰寫十餘本反華書籍，發表「否認南京大屠殺」「否認731」「釣魚島屬日本領土」等言論。2008年，他到訪台灣與李登輝見面，李對其著述「充分肯定」。

「觀察者網」發表署名評論文章，直指石平是21世紀的「新漢奸」，必將被牢牢釘在歷史的恥辱柱上，也終將面對歷史與人民的審判。石平本人則在社交平台X發文，表示「被制裁反而是光榮，就像是被中國政府頒發了勳章」。

回應稱在華無資產 不會去中國

石平在帖文中表示，自己在中國國內本來就一文財產也沒有，也沒有打算去中國。凍結財產也好、不發簽證也好，都只是對方單方面的鬧劇。」他之後再發文表示，中國外交部的制裁理由，是對他本人迄今為止言論活動的全面高度評價。

