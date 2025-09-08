明報新聞網
兩年誕5東北虎 長女被母逐拓棲息地

【明報專訊】一隻編號為「170」被巡護員稱為「虎妞」的雌性東北虎，今年8月在吉林琿春的331國道附近頻繁活動，成為近期出鏡率最高、最具關注度的東北虎。經過監測人員近日確認，一同在紅外相機前露出真容的，還有「虎妞」首次現身的虎弟和虎妹。這3隻老虎的母親，是編號為「003F」的母虎，該雌虎在相隔一年半兩度繁殖，共計產下5隻幼崽。

央視新聞昨（7日）報道， 前不久，位於東北虎豹國家公園核心區吉林琿春，一組最新拍攝到的母虎帶幼崽的影片引起監測人員的關注。經對比識別，確認兩隻幼崽均為首次記錄到的新生小虎。牠們的母親是在虎豹國家公園有較為固定領地的「003F」母虎。這隻虎母親最有名的女兒，即今年常在331國道被民眾碰到的「虎妞」。

據東北虎豹國家公園管理局資產保護處孔維堯介紹，從虎崽出現的時間推測，這次繁殖應該是在今年年初。換言之，「003F」在相隔一年半的時間內兩度繁殖，共計產下五個幼崽，頭胎為包括「虎妞」的3隻虎崽。

東北虎豹活動範圍超1.1萬平方公里

孔維堯介紹，「虎妞」在2024年底已離開了母親的活動區，在331國道附近找到新的棲息地。據推測，牠是被母親從領地驅逐出去的。

東北虎豹國家公園管理局局長段兆剛表示，目前隨着保護工作的不斷深入，東北虎豹的活動範圍已超過了1.1萬平方公里。

相關字詞﹕保護 國家公園 幼崽 東北虎

