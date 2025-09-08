明報新聞網
中國

中國新聞

85萬採購一台路由器 三峽學院副院長被查

【明報專訊】重慶三峽學院今年5月被揭發花費85萬元（人民幣，下同）採購市價僅為299元一台的路由器，事件引來外界廣泛關注及質疑。前天晚間，重慶市教育委員會官網發布通報稱，調查未發現中標機構洪正公司與三峽學院及其他相關方存在利益輸送的情况；通報顯示，三峽學院分管副院長王良偉等多人被立案調查。

網上售價僅299元

人民網昨報道，今年5月「重慶三峽學院防火牆及DNS設備採購（CQS25A00331）中標（成交）結果公告」引發社會關注，三峽學院以85萬元一台採購的「普聯TL-R473G出口防火牆」，在網上售價僅299元。對此，重慶市委、市政府成立由市財政局、市教委等部門組成的聯合調查組對該事件進行全面深入調查。

通報稱，經查，在採購過程中，洪正公司虛假承諾，惡意擾亂採購秩序；採購人三峽學院把關不嚴，相關領導和工作人員不認真不負責；代理機構市政採購中心未認真履行委託採購職責；專家開展評審談判流於形式。

通報責令三峽學院黨委作出深刻檢查，對分管副院長王X偉立案調查；對實驗實訓中心主任魯X亮、副主任胡X，網絡信息科工作人員胡X華立案審查（調查）；對市政採中心工作人員仇X遠立案調查，對市政採中心分管副主任童X誡勉；對評審專家魏X、潘X春予以解聘，禁止參加政府採購評審活動。

此外，對洪正公司處以9000元頂格罰款，列入不良行為紀錄名單，在3年內禁止參加政府採購活動。

相關字詞﹕通報 立案調查 採購 路由器 重慶三峽學院

