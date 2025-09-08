85萬採購一台路由器 三峽學院副院長被查

網上售價僅299元

人民網昨報道，今年5月「重慶三峽學院防火牆及DNS設備採購（CQS25A00331）中標（成交）結果公告」引發社會關注，三峽學院以85萬元一台採購的「普聯TL-R473G出口防火牆」，在網上售價僅299元。對此，重慶市委、市政府成立由市財政局、市教委等部門組成的聯合調查組對該事件進行全面深入調查。

通報稱，經查，在採購過程中，洪正公司虛假承諾，惡意擾亂採購秩序；採購人三峽學院把關不嚴，相關領導和工作人員不認真不負責；代理機構市政採購中心未認真履行委託採購職責；專家開展評審談判流於形式。

通報責令三峽學院黨委作出深刻檢查，對分管副院長王X偉立案調查；對實驗實訓中心主任魯X亮、副主任胡X，網絡信息科工作人員胡X華立案審查（調查）；對市政採中心工作人員仇X遠立案調查，對市政採中心分管副主任童X誡勉；對評審專家魏X、潘X春予以解聘，禁止參加政府採購評審活動。

此外，對洪正公司處以9000元頂格罰款，列入不良行為紀錄名單，在3年內禁止參加政府採購活動。