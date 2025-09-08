明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

「塔巴」今早登陸粵西 廣東多地停課停運

【明報專訊】「塔巴」昨（7日）傍晚5時升級為強熱帶風暴，預計今上午前後在廣東陽江附近沿海登陸，受其影響，全省沿岸有大浪，珠江口至江門沿海將出現高達1.5米風暴潮，廣東全省30條客渡運航線昨已停運，深湛、廣茂鐵路今天停運，深圳及粵西沿海各市今日停課，海陸空交通停運。

中央氣象台發布，「塔巴」昨晚10時位於距離廣東陽江東南方向約235公里海面，最大風力10級，最高風速約時速101公里。「塔巴」七級風暴圈有所擴大（180至260公里），將以每小時20公里的速度向北偏西方向移動，今天凌晨到上午在台山至電白一帶登陸，登陸時可能為颱風級別（最高風速每小時119公里），登陸後趨向西北方向。

因應風暴影響，廣東珠海、陽江、雲浮及深圳四地全市，以及湛江、茂名、江門部分地區，今日全天停課，景區暫停開放。

「塔巴」還對廣東海陸空交通造成影響。昨日，廣東省30條客渡運航線已停運，94艘客渡運船舶停航；瓊州海峽客運航線昨下午2時起停止客運發班，海南3個港口暫時關閉。南方航空昨已取消7日、8日在珠海金灣機場的進出港航班各11班。廣東部分列車昨採取調整運行區段、停運等措施。

在人員撤離方面，汕尾以西（含汕尾）海域風電施工平台共30艘於7日8時全部撤離船上人員，共計撤離人員1905人。陽江海事轄區26個海上風電平台的1785名作業人員均已安全轉移至陸地。

南海或有7米狂浪

自然資源部昨針對廣東省啟動海洋災害三級應急響應，國家海洋預報台同日發布海浪橙色警報和風暴潮黃色警報。預計昨上午到今上午，南海西北部將出現4米到7米的巨浪到狂浪區；廣東西部近岸海域將出現3米到4.5米的大浪到巨浪，廣東東部近岸海域將出現2米到3米的中浪到大浪。

氣象部門預報，昨起至10日，廣東、廣西廣泛地區有暴雨，截至昨下午4時35分，廣東省已生效的雷雨大風預警達67個，今天廣東西南地區有特大暴雨，截至今晚8時的24小時雨量可達270毫米。水利部昨對廣東、廣西兩地啟動洪水防御3級應急響應，並派出2個工作組赴廣東、廣西指導防禦工作。

相關字詞﹕停課 停運 登陸 塔巴 颱風

上 / 下一篇新聞