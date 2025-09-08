「塔巴」今早登陸粵西 廣東多地停課停運

中央氣象台發布，「塔巴」昨晚10時位於距離廣東陽江東南方向約235公里海面，最大風力10級，最高風速約時速101公里。「塔巴」七級風暴圈有所擴大（180至260公里），將以每小時20公里的速度向北偏西方向移動，今天凌晨到上午在台山至電白一帶登陸，登陸時可能為颱風級別（最高風速每小時119公里），登陸後趨向西北方向。

因應風暴影響，廣東珠海、陽江、雲浮及深圳四地全市，以及湛江、茂名、江門部分地區，今日全天停課，景區暫停開放。

「塔巴」還對廣東海陸空交通造成影響。昨日，廣東省30條客渡運航線已停運，94艘客渡運船舶停航；瓊州海峽客運航線昨下午2時起停止客運發班，海南3個港口暫時關閉。南方航空昨已取消7日、8日在珠海金灣機場的進出港航班各11班。廣東部分列車昨採取調整運行區段、停運等措施。

在人員撤離方面，汕尾以西（含汕尾）海域風電施工平台共30艘於7日8時全部撤離船上人員，共計撤離人員1905人。陽江海事轄區26個海上風電平台的1785名作業人員均已安全轉移至陸地。

南海或有7米狂浪

自然資源部昨針對廣東省啟動海洋災害三級應急響應，國家海洋預報台同日發布海浪橙色警報和風暴潮黃色警報。預計昨上午到今上午，南海西北部將出現4米到7米的巨浪到狂浪區；廣東西部近岸海域將出現3米到4.5米的大浪到巨浪，廣東東部近岸海域將出現2米到3米的中浪到大浪。

氣象部門預報，昨起至10日，廣東、廣西廣泛地區有暴雨，截至昨下午4時35分，廣東省已生效的雷雨大風預警達67個，今天廣東西南地區有特大暴雨，截至今晚8時的24小時雨量可達270毫米。水利部昨對廣東、廣西兩地啟動洪水防御3級應急響應，並派出2個工作組赴廣東、廣西指導防禦工作。