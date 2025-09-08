團伙信公園藏寶 冒充國安執行「重要任務」挖掘

國安部的文章沒有點明事發地點及具體時間。文章稱，某天午夜，在某個南方小城，幾名身著迷彩服、衣後印着「執勤」字樣的人員闖入一公園的保安室。這些人自稱是國家安全局工作人員，正在執行一項重要任務，需「接管」公園至次日上午。值班保安還沒來得及反應，就被集中看管，並被沒收手機。

稱正執行任務 需「接管」公園

保安被沒收手機 集中看管

隨後，四輛汽車駛入公園，多人在公園展開挖掘，直到凌晨2點左右才撤離。事後，公園管理人員接到值班保安匯報，意識到事態異常，立即向國家安全機關舉報。

文章稱，經查明，以張X為首的團伙輕信民間傳言，認為公園內埋藏着寶藏，利慾薰心之下，糾集近20人，攜帶專業工具，冒充國安人員闖入公園肆意挖掘，最終一無所獲。文章稱，等待張X等人的將會是法律的嚴懲。

國家安全機關提示稱，國安人員在執行任務時，會主動出示由國家安全機關統一製發、印有警徽與金色「國安」字樣的人民警察證，在執行行政強制措施、實施行政處罰等工作時會同步出示相關法律文書。