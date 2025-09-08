團伙信公園藏寶 冒充國安執行「重要任務」挖掘

【明報專訊】國家安全部微信公眾號昨（7日）刊文稱，近年來，有極少數不法分子利用群眾對國家安全工作的支持與信任，冒充國家安全機關工作人員實施違法犯罪活動，不僅嚴重損害國家安全機關形象，更對社會秩序和公眾安全造成危害。文章舉例稱，在某南方小城，有人糾集20人假冒國安人員，扣押保安後封鎖公園挖寶藏。最終，公園管理人員向國家安全機關舉報才揭露事件。
國安部的文章沒有點明事發地點及具體時間。文章稱，某天午夜，在某個南方小城，幾名身著迷彩服、衣後印着「執勤」字樣的人員闖入一公園的保安室。這些人自稱是國家安全局工作人員，正在執行一項重要任務，需「接管」公園至次日上午。值班保安還沒來得及反應，就被集中看管，並被沒收手機。
隨後，四輛汽車駛入公園，多人在公園展開挖掘，直到凌晨2點左右才撤離。事後，公園管理人員接到值班保安匯報，意識到事態異常，立即向國家安全機關舉報。
文章稱，經查明，以張X為首的團伙輕信民間傳言，認為公園內埋藏着寶藏，利慾薰心之下，糾集近20人，攜帶專業工具，冒充國安人員闖入公園肆意挖掘，最終一無所獲。文章稱，等待張X等人的將會是法律的嚴懲。
國家安全機關提示稱，國安人員在執行任務時，會主動出示由國家安全機關統一製發、印有警徽與金色「國安」字樣的人民警察證，在執行行政強制措施、實施行政處罰等工作時會同步出示相關法律文書。