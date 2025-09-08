柯文哲今決定是否交保 民衆黨發文籲集結支持

台北地院審理京華城案，柯文哲5日獲裁定交保，但面對高額保金，柯表示需再行深思。民眾黨指出，等待柯文哲於8日指示律師同意後，立即向北院辦妥交保程序，迎接柯文哲出來。

黃國昌昨出席公開活動時表示，柯文哲的個性是不希望給周遭的人帶來任何壓力，特別是這麼高的交保金，訴訟看來會一直下去，錢一押下去、就不知道何時能拿出來，柯文哲雖然是醫生家庭，但這不是一筆小數目。他稱已交代律師，明天不管用任何方法，「就是要說服他（柯文哲）、請他出來」。

黃國昌：沒具體事證 保金不合理

黃國昌表示，柯文哲貪污圖利都沒有具體事證，交保金卻定7000萬元，高過家中被查出現金的前桃園市長鄭文燦，直斥案件荒謬。他呼籲支持者今天一起來接柯文哲，「主席出來應該會有一段不短的話想跟大家說」。

民眾黨則在facebook發文號召一起接柯P回家，帖文表示，「歷經一年關押，柯文哲前主席終於獲得交保，卻仍須面對鉅額的保金，與民進黨、綠媒網軍的惡意追殺。在最艱難的時刻，感謝各界的持續奔走，感謝每一位陪伴與守護的你。」