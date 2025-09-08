習近平今線上出席金磚峰會 料談關稅問題

中國外長王毅9月4日在北京會見來華出席紀念中國抗戰勝利80周年活動的巴西總統首席特別顧問阿莫林時提到，中方讚賞巴西作為金磚主席國履職盡責，願同巴方一道，鞏固金磚積極勢頭，推動金磚國家就重大問題加強溝通協調，堅定共同立場。

新華社引述阿莫林指出，當前某些國家無視國際規則，濫施關稅，破壞多邊貿易體制，「全球南方」和金磚國家加強團結協作的重要性日益突顯，「在此背景下，中方提出全球治理倡議意義重大」。巴方願同中方加強在國際事務中的協調配合，共同維護多邊主義。

巴西媒體《環球報》報道，阿莫林稱金磚國家視像會議將重點討論應對美國關稅措施、加強以世貿組織（WTO）為基礎的多邊體系等議題。美國決定對新興國家徵收高額關稅，包括對巴西、印度商品實施高達50%的新關稅。分析認為，特朗普的關稅政策，導致金磚國家更加團結。當地時間9月6日，巴西總統盧拉就在電視講話中批評外國干涉巴西的企圖，並表示巴西不會接受「任何人的命令」。

盧拉講話批外國干涉 稱不接受命令

王毅會見阿莫林時還表示，當前世界格局經歷複雜變化，單邊主義沉渣泛起，衝擊多邊主義根基，為廣大發展中國家帶來嚴峻挑戰；習近平提出全球治理倡議，就是因應國際形勢新變化，以更有效應對全球挑戰，一經提出就受到各方廣泛歡迎。

國家主席習近平9月1日在上合組織天津峰會提出全球治理倡議，核心要義是奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。