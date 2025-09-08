明報新聞網
中國

中國要聞

父癱瘓為養家退學 巧合轉踏演藝路

【明報專訊】39歲的辛芷蕾近年出演《如懿傳》《繁花》等劇集爆紅，但其演藝之路並非一帆風順。生於黑龍江小城鶴崗，辛芷蕾曾經夢想做一名服裝設計師，但因父親遭遇意外癱瘓，她選擇退學養家，也機緣巧合走上演藝之路。

辛芷蕾大三時從設計學院退學，外出工作掙錢，照顧父母和弟妹。在一次做禮儀小姐時，辛芷蕾被甄子丹的經理人相中，開啟演藝之路。經過8年配角生涯，她出演的文藝片《長江圖》2016年入圍第66屆柏林影展。

早年受訪時，辛芷蕾曾直言不諱地表示「我就是想紅，我就是想有錢」，毫不遮掩的野心一度引起爭議。2017年，辛芷蕾在《繡春刀2》裏飾演頗具神秘感的孤傲女俠丁白纓，引起了導演王家衛的注意。2018年，她以電視劇《如懿傳》爆紅，2023年出演王家衛執導的《繁花》，以風情萬種的女老闆李李一角再攀演藝巔峰。

《長江圖》入圍柏林影展

憑藉《繁花》再攀巔峰

起初宣布主演《繁花》時，外界稱辛芷蕾是「王家衛最醜女主角」，認為她比不上張曼玉、劉嘉玲、林青霞等王家衛御用女主角。然而《繁花》播出後，不少觀眾一改負評，被她的演技及劇中明艷復古的造型吸引。

辛芷蕾曾為打磨角色付出許多努力，2020年拍攝電影《緊急救援》時，為出演救援隊女機長，她接受了嚴苛的飛行特訓。2023年出演獨角戲話劇《初步舉證》，辛芷蕾更一人飾演22個角色，背誦112頁台詞，在舞台上連續表演兩個小時。

