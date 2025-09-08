《日掛中天》辛芷蕾威尼斯封后 繼鞏俐、葉德嫻再有華人奪同獎

首位「80後」歐洲影展影后

第82屆威尼斯影展6日晚在麗都島舉行頒獎典禮。39歲的辛芷蕾憑藉在蔡尚君執導的影片《日掛中天》中的精湛演繹榮獲影后，成為當晚焦點。

在頒獎典禮現場，辛芷蕾非常激動，她在獲獎致辭中表示：「十幾年前我剛入行的時候，吹過一個牛，我說有一天我要站在世界級舞台上，成為國際巨星。那時候我遭受到了很多嘲笑。但是你看，今天我終於站在這兒了。能站在這個世界級的舞台上，能跟那麽多來自世界各地的頂級女演員同台競技，並且得到這個獎，我為自己感到驕傲。我也為自己作為一名來自中國的女演員能再次站在威尼斯的舞台上感到驕傲。」

憶十幾年前盼登國際舞台遭嘲笑

寄語所有女孩「有夢就要行動」

她補充說：「我想對所有女孩說一聲：只要有夢想，就大膽去想，大膽去做，萬一哪天就實現了呢，就像我一樣。」隨後，她向包括導演蔡尚君、這次合作的演員張頌文和馮紹峰、家人、團隊等一一表達感謝。

《日掛中天》由辛芷蕾與張頌文領銜主演，影片講述一對昔日戀人美雲與葆樹分別多年後在南方小城重逢，卻被命運裹挾最終走向悲劇的故事。導演蔡尚君2011年曾憑藉《人山人海》榮獲第68屆威尼斯影展最佳導演「銀獅獎」，《日掛中天》是其第二部入圍威尼斯影展主競賽單元的作品。《電影文學》曾評價蔡尚君的電影深入社會人文，「通過記錄中國中下層老百姓的人情世故，細膩地描繪了社會轉型期下人們思想轉變的過程和內心情感的抒發。」

《日掛中天》還是一部粵產片，影片不僅在廣東備案立項，更全程在廣東取景拍攝，包括廣州、韶關、東莞等地。電影結尾片段取景於東莞石龍客運站及站外人行天橋。片名亦源自粵劇《紫釵記》中的唱詞「日掛中天格外紅，月缺終須有彌縫」，比喻男女在歷經磨難後，冰釋前嫌重歸於好。

取景廣東多地 日掛中天緣粵劇唱詞

意大利威尼斯影展創立於1932年，與法國康城影展、德國柏林影展並稱為歐洲三大影展，三大影展因給予創作者透過電影表達其藝術自由的態度而享譽國際。作為第三位斬獲威尼斯影后的華語演員，辛芷蕾的獲獎不僅創造了個人職業生涯的巔峰，更標誌中國女演員在國際舞台上的持續突破。消息登上微博熱搜，內地媒體昨亦紛紛進行報道。

辛芷蕾昨日在微博分享咬獎歐洲盃自拍並配文「感恩所有」，李冰冰、甄子丹、孫紅雷、馮紹峰、高葉等一眾演員發文祝賀。多年前曾預言「屬於辛芷蕾的未來才剛起步」的導演王家衛，也再次被網友感嘆「眼光毒辣」。業內普遍認為，辛芷蕾已具備「大花」（顏值與演技兼具的一線女演員）特質，不僅有望打破「85」花旦原有競爭格局，更被視為「鞏俐之下內地第一人」的有力候選。

