加澳軍艦巡完南海航台海 解放軍批「滋擾挑釁」

施毅稱，澳方、加方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險；東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

這兩艘昨日穿航台海的澳加軍艦，8月27日在南海黃岩島附近海域與菲律賓海軍舉行聯合演習，引起中方不滿。解放軍南部戰區發言人田軍里9月4日凌晨曾發表談話，稱南部戰區海軍9月3日在南海海域例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家進行所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。菲律賓媒體指，菲澳加演習期間，中國軍艦連續兩天尾隨監視。

加拿大聯合行動司令部發言人舒特（Wyatt Shorter）日前表示，「魁北克」號護衛艦正在執行地平線行動（Operation HORIZON），是加拿大武裝部隊為促進印太地區和平穩定，支持基於國際法的國際體系而採取的綜合軍事行動。

台灣國防部則表示，有關台海的海空狀况，國防部嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。