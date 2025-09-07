明報新聞網
中國

中國要聞

剪輯習普閒談直播 央視撤路透使用許可

【明報專訊】由於中國央視撤銷合法使用許可，路透社5日撤下一段時長4分鐘的新聞影片，內容是9月3日中國抗戰勝利80周年紀念大會，包括中俄元首閒談長壽話題的有聲影片。

央視指「歪曲」 路透堅持準確

路透社6日報道，這段影片此前獲得央視授權使用，路透將這些片段剪輯成一段4分鐘影片，並分發給全球1000多家媒體客戶。在收到央視律師信後，路透5日從其網站刪除該影片，並向其客戶發出了「刪除」要求。律師信稱路透社超出合約條款，對此類資料的編輯處理明顯歪曲了授權內容中包含的事實和陳述。信中沒說明細節。

路透聲明堅持其所發布內容的準確性，稱撤回影片是因為其不再擁有發布這些受版權保護材料的合法許可。央視未回應事件。

有關影片是中俄朝領袖帶頭，與各國領導人走向天安門城樓時畫面，央視直播收錄了聲音。其間，俄羅斯總統普京稱生物技術進步甚至會讓人「長生不老」，國家主席習近平說有人預測人類或能活到150歲。當天稍後，普京在記者會被問及上述言論時稱，現代醫療方法讓人類有理由期待預期壽命將顯著延長，這些進步包括「與器官移植有關的醫療手段」。

中俄元首閒談內容引起連日熱議，並進一步成為科學討論話題。多數專家認為普京的設想暫難實現，而且風險大，人類更應追求有生之年的健康。

（路透社/紐約時報/BBC）

相關字詞﹕器官移植 長生不老 抗戰勝利80周年

