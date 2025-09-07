明報新聞網
美擬限制進口中國無人機重型車

【明報專訊】美國商務部5日表示，計劃最快本月發布新規則，應對與無人機及其供應鏈相關的信息與通訊技術帶來的國家安全風險，以及來自中國等「外國對手」、重量超過4.5噸的中重型車輛進口。美商務部暫未透露具體措施細節。中方未有回應。

措施未明 中方暫沒回應

在美國商用無人機的銷售中，中國進口產品佔了絕大多數，其中超過一半來自全球最大的無人機製造商大疆（DJI）。路透社指出，美國政府已針對進口汽車和其他卡車制定類似規定，現在計劃對無人機與重型車輛進口實施限制。

今年1月，拜登政府敲定，將自2026年底起，實質禁止幾乎所有中國製汽車及卡車進入美國市場。今年4月，美國商務部已對進口中重型卡車及其零部件展開新一輪國家安全調查，此舉可能導致商用車輛行業面臨全面關稅調整。

無人機方面，拜登去年12月也曾簽署一項法案，未來可能禁止中國大疆和道通（Autel）等公司在美國銷售新款無人機。美國商務部1月曾表示，可能針對無人機系統的特定部分實施限制，例如機載電腦、通訊及飛行控制系統、地面控制站、操作軟體及資料儲存設備等。今年6月，美國總統特朗普簽署行政命令，以加強對「威脅性無人機」的防範，並推動美國本土無人機產業發展；商務部7月對無人機及相關零部件的進口展開國家安全調查。

