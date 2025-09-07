拆局：校園櫻花有日軍淵源 性騷門處理失人心

武大是內地賞櫻勝地，一直有愛國網民將武大櫻花與日本文化象徵、屈辱聯繫在一起。武大的櫻花確實與侵華日軍有關。武大校史研究專家吳驍曾撰文指出，武大校園內本無櫻花，最早的櫻花是由當年駐紮在珞珈山的侵華日軍於1939年從日本引進，武大校園「櫻花大道」目前的櫻花樹主要是1939年原種的後代。武大校園還有部分源自1972年中日邦交正常化從日方獲贈的「友誼之花」，但吳驍認為「友誼之花」無論數量還是觀賞性均遠不如佔主體的「國恥之花」。

近日的武大圖書館性騷擾羅生門，也讓武大陷入公關災難。涉案男女學生各執一詞，然而武大在事件中為求迅速平息輿論，對男生記過處分。女方控告男生性騷擾，法院今年7月25日裁定男生不構成性騷擾。之後輿論強烈要求校方清楚交代事件。武大最近一次回應是在8月1日表示將覆核對男生的紀律處分，迄今未有結果。武漢大學校長張平文7月31日曾表示，何時公布處理結果「要等上級安排」，遭官媒批評「向上甩鍋」。