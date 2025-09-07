明報新聞網
中國

中國要聞

武大「日本旗椅子」開學惹炮轟 校方稱引導就座組成圖案 為誤解致歉

【明報專訊】中國名校湖北武漢大學近日新生開學典禮會場內，一批白色摺櫈的椅背中央貼上紅色圓形貼紙，酷似日本國旗，由於正值國家隆重紀念抗戰勝利80周年之際，引發網民質疑武大的態度立場。校方前日回應稱，椅背貼紙是為引導穿不同顏色衣服的師生就座，組成圖案，對引發外界誤解深表歉意。不過，直至昨日社交平台仍不斷刪除有關圖片，更進一步引起群情洶湧。

據網傳多款相片顯示，武漢大學9月4日、5日分別舉行本科生、研究生新生開學典禮，場地中央擺放一大片白色摺櫈，其中有部分摺櫈的椅背正中央貼有紅色圓形標籤，令椅背看起來與日本國旗雷同，相關話題一度衝上社交平台熱搜榜。

適逢勝利日 網民斥管理水平低

有自稱武大學生在網上透露，去年和前年的開學典禮也有類似安排，不過當時的椅背有空缺位（供手提），紅色圓形貼紙貼在一側，而今年居中貼上導致十分像日本國旗。有網民還發現，相片中可見地面有五星紅旗遺留，與椅背「日本旗」形成鮮明對比，更激發網民炮轟。武漢大學網站報道，開學典禮上學生每人手持一面五星紅旗揮舞。

事件直至昨日仍有不少網民討論，網民直指武漢大學領導的政治覺悟和管理水平太低，「有一萬種方案偏偏選了最像日本國旗的」，更有陰謀論者稱校方明知能以「外界誤讀」掩飾而故意為之。有網民則不滿社交平台審查相關討論。愛國大V「司馬平邦」寫道，「武漢大學真是病了，而且是不治之症」。微博帳號「Mumu會游泳的魚」質疑稱，「這算示威麼？武大的書記去日本出差了？​」

網傳武漢大學研究生工作部前日發布的聲明稱，在座椅靠背貼上標籤是為了「引導師生按設計的造型圖案準確入場就座」，校方就白色座椅貼紅色圓形標籤引發誤讀道歉。不過，武漢大學研究生工作部網站暫時無法訪問。

武漢大學網站和網民發布的現場相片顯示，兩天新生開學典禮所在的體育館中央，師生穿白色、紅色上衣，呈現出「I♥WHU（武漢大學英文簡稱）」的圖案；在看台上的其他學生則組成了「1893」（武漢大學創校年份）、「2025」等字樣。武漢大學黨委書記黃泰岩、校長張平文等人，以及多名中科院、工程院院士出席，有7000餘名本科生新生、9000餘名研究生新生參加。武漢大學9月3日還在同一個體育館內組織新生集中觀看抗戰勝利80周年大閱兵。

料無心 胡錫進：借100個膽子也不敢

《環球時報》前總編輯胡錫進昨日撰文評論事件，他相信事件是武漢大學的「無心之過」、粗心大意，「借他們100個膽子，那個學校裏也不會有人敢在這樣的日子裏耍滑頭，給小日子（內地網絡用語，對日本或日本人的蔑稱）的軍國主義招魂」。胡錫進亦認為不應以極高敏感度尋找社會上「媚日的蛛絲馬迹」，國人要有最基本的相互信任。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕九三閱兵 抗日戰爭 武漢大學

