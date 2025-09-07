5A景區推VIP快證捱批叫停 樂園常見付費插隊 專家：山川湖泊屬公有

今年8月初，恩施大峽谷景區宣布推出VIP「優速通」，賣點是「尊享快速通行」，告別排隊的煩惱，享受包括地面纜車、客中纜車等快速通行。「優速通」成人票價680元（人民幣，下同），兒童票價580元，當中包含了370元的門票。

恩施大峽谷是國家5A級旅遊景區、世界地質公園，峽谷全長108公里，總面積達300平方公里，擁有「東方科羅拉多」美譽。科羅拉多大峽谷國家公園位於美國亞利桑那州，是世界聞名奇景，已列為世界自然遺產。

數據顯示，近年恩施大峽谷景區的旅客量快速攀升。2024年首次突破200萬。今年五一期間，最高日接待量達2.7萬人，破歷史單日接待最高峰；暑假期間亦接待遊客量超過65萬人次。

恩施峽谷纜車排兩小時

遊客批只想賺錢不解決問題

在各大平台上，恩施大峽谷的排隊問題早已飽受詬病。遊客反映，在景區內排隊上纜車需要接近兩小時。「搞這（快證）收費，景區恐怕更沒有動力去提升遊客輸送效率了。」有遊客在社交平台寫道，「景區基礎設施跟不上，管理混亂，只想着靠『優速通』賺錢，不解決問題。普通遊客只能眼巴巴看着人家被工作人員帶着直接插隊」，「門票已經370元，再花錢買插隊權，簡直是把普通遊客的痛點當搖錢樹」。還有人認為，這種付費插隊服務，違背公平原則。

在實施33日後，恩施大峽谷9月3日公告，稱根據廣大遊客和網民的意見，決定即日暫停VIP「優速通」服務。後續將梳理輿論建議，改善產品內容，提升服務品質。

國有景區收費須經政府定價

對於這類快速通行的服務，遊客並不陌生，多見於迪士尼等主題樂園。為何到了自然景區卻「水土不服」？

「有的遊客會覺得在主題公園它依靠的是自己的品牌，投資額比較高，同時也不是一種壟斷性的資源。」中國旅遊研究院研究員黃璜指出，山川、湖泊等自然資源或珍貴的文化遺產，具有公共屬性，是公共資源，而且具有天然壟斷屬性，需要保障旅遊的公平性。作為國家5A級旅遊景區和地質公園，恩施大峽谷的自然資源原則上屬於國家所有。

國家規定，風景名勝區、自然保護區、文物保護單位、國家公園等公共資源為全民共有，依託這些資源建設的國有景區具有較強的公益屬性，內地《旅遊法》、《風景名勝區條例》等法律法規早有規定。包括恩施大峽谷等景區門票，以及景區內的遊覽場所、交通工具等另行收費項目，須實行政府定價或政府指導價，甚至要開聽證會。

而迪士尼和環球影城這類主題公園是商業項目。據《中國新聞周刊》指出，上海迪士尼一期工程建設成本達340億元，北京環球影城一期工程的建造成本更達到460億元。相較之下，自然景區的投資小得多。以恩施大峽谷為例，其客運架空纜車投資1.3億元；另外一個地面纜車，總投資1.66億元。

同時，自然景區不存在需要減少排隊時間，就可以多玩幾個項目的情形。黃璜認為，「優速通」其實是願意付高價的遊客可以插隊，實際上損害的是沒有付高價的遊客的權益，「整個景區的接待能力沒有提升，但旅遊平均成本是上升了的，長期來看，它不利於保障遊客的旅遊權利」。

自然人文景區「特權遊」遭審視

這次恩施搞「特權遊」，觸發輿論對其他景區同類情况的質疑。例如北京的慕田峪長城景區，推出仿古「鐺鐺車」服務，遊客藉此可享受貴賓專屬通道入園，毋須排隊；貴州黃果樹瀑布景區也有288元的「要客服務」，提供專門的出行通道、用車和貴賓室服務。接下來，還有多少景區遭質疑，政府如何回應民眾聲音，仍有待觀察。

