明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

5A景區推VIP快證捱批叫停 樂園常見付費插隊 專家：山川湖泊屬公有

【明報專訊】去過主題樂園的遊客，對VIP快證服務相信並不陌生，這種模式亦早已在全球多地通行。但當這項服務放在依靠自然資源經營的內地風景區時，卻引起普遍的質疑。湖北著名的恩施大峽谷景區趁暑期旺季推出VIP快證服務，實施僅33日即在一片爭議中暫停，成為近日網絡熱話，各地景區同類情况也迎來輿論審視。

今年8月初，恩施大峽谷景區宣布推出VIP「優速通」，賣點是「尊享快速通行」，告別排隊的煩惱，享受包括地面纜車、客中纜車等快速通行。「優速通」成人票價680元（人民幣，下同），兒童票價580元，當中包含了370元的門票。

恩施大峽谷是國家5A級旅遊景區、世界地質公園，峽谷全長108公里，總面積達300平方公里，擁有「東方科羅拉多」美譽。科羅拉多大峽谷國家公園位於美國亞利桑那州，是世界聞名奇景，已列為世界自然遺產。

數據顯示，近年恩施大峽谷景區的旅客量快速攀升。2024年首次突破200萬。今年五一期間，最高日接待量達2.7萬人，破歷史單日接待最高峰；暑假期間亦接待遊客量超過65萬人次。

恩施峽谷纜車排兩小時

遊客批只想賺錢不解決問題

在各大平台上，恩施大峽谷的排隊問題早已飽受詬病。遊客反映，在景區內排隊上纜車需要接近兩小時。「搞這（快證）收費，景區恐怕更沒有動力去提升遊客輸送效率了。」有遊客在社交平台寫道，「景區基礎設施跟不上，管理混亂，只想着靠『優速通』賺錢，不解決問題。普通遊客只能眼巴巴看着人家被工作人員帶着直接插隊」，「門票已經370元，再花錢買插隊權，簡直是把普通遊客的痛點當搖錢樹」。還有人認為，這種付費插隊服務，違背公平原則。

在實施33日後，恩施大峽谷9月3日公告，稱根據廣大遊客和網民的意見，決定即日暫停VIP「優速通」服務。後續將梳理輿論建議，改善產品內容，提升服務品質。

國有景區收費須經政府定價

對於這類快速通行的服務，遊客並不陌生，多見於迪士尼等主題樂園。為何到了自然景區卻「水土不服」？

「有的遊客會覺得在主題公園它依靠的是自己的品牌，投資額比較高，同時也不是一種壟斷性的資源。」中國旅遊研究院研究員黃璜指出，山川、湖泊等自然資源或珍貴的文化遺產，具有公共屬性，是公共資源，而且具有天然壟斷屬性，需要保障旅遊的公平性。作為國家5A級旅遊景區和地質公園，恩施大峽谷的自然資源原則上屬於國家所有。

國家規定，風景名勝區、自然保護區、文物保護單位、國家公園等公共資源為全民共有，依託這些資源建設的國有景區具有較強的公益屬性，內地《旅遊法》、《風景名勝區條例》等法律法規早有規定。包括恩施大峽谷等景區門票，以及景區內的遊覽場所、交通工具等另行收費項目，須實行政府定價或政府指導價，甚至要開聽證會。

而迪士尼和環球影城這類主題公園是商業項目。據《中國新聞周刊》指出，上海迪士尼一期工程建設成本達340億元，北京環球影城一期工程的建造成本更達到460億元。相較之下，自然景區的投資小得多。以恩施大峽谷為例，其客運架空纜車投資1.3億元；另外一個地面纜車，總投資1.66億元。

同時，自然景區不存在需要減少排隊時間，就可以多玩幾個項目的情形。黃璜認為，「優速通」其實是願意付高價的遊客可以插隊，實際上損害的是沒有付高價的遊客的權益，「整個景區的接待能力沒有提升，但旅遊平均成本是上升了的，長期來看，它不利於保障遊客的旅遊權利」。

自然人文景區「特權遊」遭審視

這次恩施搞「特權遊」，觸發輿論對其他景區同類情况的質疑。例如北京的慕田峪長城景區，推出仿古「鐺鐺車」服務，遊客藉此可享受貴賓專屬通道入園，毋須排隊；貴州黃果樹瀑布景區也有288元的「要客服務」，提供專門的出行通道、用車和貴賓室服務。接下來，還有多少景區遭質疑，政府如何回應民眾聲音，仍有待觀察。

明報記者

（熱搜話題）

相關字詞﹕黃果樹瀑布 迪士尼 VIP快證 VIP門票 5A級旅遊景區 恩施大峽谷

上 / 下一篇新聞