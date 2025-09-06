明報新聞網
陸委會主委訪美 聚焦台海情勢

【明報專訊】北京「9．3」閱兵後，台海局勢受關注。台灣陸委會主委邱垂正今天（6日）應邀赴美訪問9天，規劃拜會美國行政及立法部門、智庫與僑界人士等，說明台灣當局的兩岸政策，也促進各界對台海議題的重視。另據英國傳媒報道，美國國防部印太事務官員上周已和台灣安全官員在阿拉斯加密談。

台灣陸委會昨透過新聞稿表示，為增進國際社會對於當前台海情勢了解，邱垂正於6至14日應邀赴美訪問，擬於美東時間12日在傳統基金會（The Heritage Foundation）以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」發表專題演講，闡述近期台海情勢觀察與台灣的兩岸政策。陸委會稱，台灣致力於維持台海和平現狀，守護台美與區域各方共同最大利益。

外媒稱台美國安官員上周密談

英國《金融時報》、路透社4日引述知情者稱，台灣和美國的國安官員上周曾在阿拉斯加的安克拉治秘密會談；美方由五角大廈印太安全事務代理助理部長羅耶爾（Jed Royal）參與，台灣則由時任國安會副秘書長徐斯儉出席。徐斯儉現已轉任國安會諮詢委員，也是台灣駐美代表的熱門人選。

美國國防部和台灣當局尚未回應相關報道。北京亦未回應美台互動的新聞。中方過去多次表示，反對美台有任何形式的官方往來。

