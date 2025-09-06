明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

金正恩結束訪華 中朝未提「無核化」 韓學者：顯朝戰略地位獲認可

【明報專訊】朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩結束對中國的訪問日程，前晚乘專列離開北京，昨下午抵達平壤。中朝官媒披露兩國最高領導人會晤內容時，均未出現朝鮮半島「無核化」字眼，引起韓國等各界關注。此外，新華社報道的部分內容，包括金正恩感謝中方長期支持和幫助朝鮮、希望深化經貿合作等，朝鮮《勞動新聞》昨報道時亦未提及。

韓聯社報道，金正恩和習近平此前曾舉行5次會談，會後發布的新聞稿都提及朝鮮半島「無核化」，這次中朝官媒均未提及「無核化」議題，韓國統一研究院資深研究委員洪珉認為，中方以最高規格禮遇款待金正恩且不談「無核化」，意味着中方積極認可朝鮮的戰略地位，以不讓其被美國拉攏。韓國外交部官員昨回應稱，中方上月底在接待韓國總統特使團並與韓方溝通時重申，中方對朝鮮半島問題的基本立場沒有變化。

《勞動新聞》昨報道，金正恩前日在與中國國家主席習近平會談中，就加強朝中高層交往和戰略溝通誠懇而坦率地交換意見，並互相通報了兩國黨和政府在對外關係領域堅持的自主政策立場，還談及了在國際和地區事務中加強戰略協作、維護共同利益。新華社前晚的報道，未提及習金互相通報「對外關係領域堅持的自主政策立場」。

新華社稱金冀兩國深化經貿合作 朝媒未提

新華社報道，習近平稱願繼續同朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定；金正恩「感謝中方長期以來堅定不移支持朝鮮社會主義事業並給予寶貴支持和幫助」，朝方願同中方開展黨的建設、經濟發展等方面經驗交流，「助力朝鮮黨和國家建設事業發展」，願深化兩國互利經貿合作，取得更多成果；「朝方讚賞中方在朝鮮半島問題上的公正立場」。上述報道所提朝鮮半島問題、金正恩感謝幫助、中朝經貿合作等議題內容，《勞動新聞》亦未出現。

蔡奇王毅歡送 金正恩北京站揮手告別

金正恩前晚離京，中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、中國外長王毅送到月台，大批中國少年舞動中朝國旗歡送，列車徐徐駛離北京站，金正恩站在車廂門口，笑容滿面揮動雙手向大家告別。

結束訪華行程的韓國國會議長禹元植，昨返抵仁川機場時表示，3日在出席中國抗戰勝利80周年紀念活動時同金正恩相遇握手寒暄，是此行重要成果之一；另外基於俄羅斯總統普京主動詢問，他委託普京在俄朝峰會時向金正恩轉達資訊。

相關字詞﹕韓國 朝鮮 禹元植 抗戰勝利80周年 金正恩

上 / 下一篇新聞