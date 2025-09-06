明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

北京聞風：倚重AI應用 中國加速轉向智能經濟 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】2025世界智能產業博覽會9月5至8日在重慶舉辦。新能源車的人工智能（AI）商業化應用成為焦點，被外界視作觀察內地「AI+」發展的重要窗口。北京分析人士認為，今屆博覽會以「AI+」為主線，揭示內地AI發展強調應用導向，AI同各行各業深度融合正加速推進。

有別於美國矽谷傾力追求通用人工智能（AGI）的路徑，內地更注重拓展AI技術的廣泛應用，已覆蓋眾多領域。值得一提的是，作為AI發展的產物，此次「9·3」閱兵中無人和反無人裝備，備受矚目。

據國家發改委創新驅動發展中心主任霍福鵬介紹，內地AI發展迅速，已展現較強的通識能力，可「舉一反三」、完成普遍性任務，技術通用性顯著增強，基本具備向各行業各領域融合應用的條件。

學者稱AI應用潛力已變現 滲透多領域

清華大學人工智能國際治理研究院院長薛瀾表示，內地已進入AI大規模商業應用階段。2022年底ChatGPT面世後，內地大模型技術發展和推廣明顯加速，但總體應用比較有限。從2024年起，情况發生變化，AI商業應用的潛力開始變現。

目前，內地在新一代智能終端、智能體的應用普及方面取得進展，包括智能網聯汽車、AIGC（AI生成內容）工具、智能家居、智能穿戴設備、AI手機和電腦、智能機械人等，滲透率不斷提升。政務服務、金融風控、製造質檢、物流調度等領域，亦有較多試點。騰訊、阿里、聯想、科大訊飛等科技巨頭近年還紛紛提出「ALL in AI」或「AI for ALL」，引發關注。

欠隱私合規供給 需防惡用風險

然而，AI應用的推進仍面臨諸多挑戰。上海金融與發展實驗室主任曾剛指出，當前存在高質量數據集與隱私合規供給不足，算力成本與能效壓力等問題。中國（上海）自貿區研究院金融研究室主任劉斌則認為，應用呈現「割裂式」分佈，廣大中小企業和特定群體的滲透率仍低。

面對挑戰，中央於8月底發布《國務院關於深入實施「AI+」行動的意見》（下稱《意見》），明確提出到2027年，「智能經濟核心產業規模快速增長」；到2030年，「中國新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%」；到2035年，「全面步入智能經濟和智能社會發展新階段」。

薛瀾表示，實現目標需全社會共同努力，關鍵在於持續推進面向場景的技術創新，加快配套法律法規、技術標準、安全標準等「基礎設施」建設，防範AI廣泛應用帶來的惡用、故障和系統性風險，確保AI發展合規、透明、可信。

分析人士認為，今年是「十四五」的收官之年，亦是AI發展序章的收尾。從《意見》來看，「十五五」規劃將是「AI+」發展的開篇新章，展現出推動數字經濟向智能經濟和智能社會發展的意圖。這一發展過程必然伴隨着泡沫與出清，但技術浪潮勢不可擋。

文：鍾鳴九

上 / 下一篇新聞