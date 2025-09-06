大罷免後「放人」 綠營被指轉移箭靶

時政評論員謝寒冰直言，柯文哲待在外面，對賴清德是有利的，一方面能轉移現在黨內對賴的攻擊，凝聚各路支持者「青鳥」、「黑熊」、「綠蟾蜍」的士氣，「讓他們能夠忽視賴清德這陣子幹的一堆狗屁倒灶的事」，全力過來攻擊柯文哲。

保釋金同額去年底 「法院不想關」

「名嘴」黃揚明在facebook發文分析，法院裁定柯文哲以7000萬元新台幣交保，與去年底獲准交保時的金額一致，「可見法院沒想繼續押他，也不希望他用交保金過高為由拒絕」。台北律師林智群則表示，柯獲准保釋，可能代表法官認為案情已經釐清，就算是後面找來同案被告作證，也不會改變案件結果。

在柯文哲表示「再行深思」、寧願待多幾天牢房也暫不交保後，律師黃帝穎在親綠的三立電視台政論節目指出，柯文哲不是不想保釋，而是「錢沒到位」，他認為沒籌夠保釋金的原因是柯涉案後「誠信」不足，或政治層面已失去救援理由。民進黨前立委郭正亮則在親藍的《中天辣晚報》節目表示，如果認真籌款，對民眾黨來講不是問題；柯文哲是不滿檢方在搞他，他認為自己無罪，為什麼要付7000萬。