朱立倫稱漫長羈押損台民主精神 賴清德避談

民進黨主席賴清德昨晚與黨籍立委餐敘時，以3隻「黑天鵝」來形容美國關稅、大罷免、風災對執政黨及政局衝擊，閉口不談柯文哲保釋議題。

朱立倫昨在facebook發文表示，司法是守護社會正義的最後一道防線，絕不該成為任何政治力量鬥爭的工具，期盼後續的審理能夠回歸證據與法律的專業判斷，給予柯文哲及所有民眾一個公正、透明的司法程序。

國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌表示，如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱。強調司法必須獨立公正，絕不能因政黨顏色有所差別。

黃國昌fb湧「逼宮」留言

在柯文哲7000萬交保消息曝光後，現任黨主席黃國昌的facebook留言區湧現大量「快把主席位置交出來」的留言。對於柯文哲若順利出來，民眾黨內是否會有「兩個太陽」的矛盾，民眾黨秘書長周榆修受訪直言「想太多了」。

大陸多家傳媒亦關注柯文哲保釋案。新華社、中新社均發稿報道法院最新裁定，以及案件簡要過程。