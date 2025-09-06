准1800萬保釋 柯文哲：深思3日 黨友稱柯不想借錢欠人情 妻賣地籌款仍未夠

柯文哲去年8月30日被帶走調查後，已數次獲准保釋但被檢方抗告後重新收押。去年底檢方以違背職務收賄與圖利兩罪起訴柯文哲。法院合議庭昨日裁定柯文哲准以7000萬元（新台幣，下同）交保。另一被告台北市議員應曉薇則准以3000萬元交保。

官稱案已釐清保金具拘束力 北檢：研抗告否

法院解釋，案件審理至今，重要證人均已經過交叉詰問，案情陷於晦暗不明的風險已大幅降低。柯、應二人的保釋金額，足以對其形成心理壓力及拘束力，可作為羈押的替代手段。法院要求，柯、應二人不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。限制住居與限制出境、出海8個月，戴電子腳鐐科技監控。

消息一出振奮民眾黨陣營與支持者，「小草」們到法院集結，等待接柯回家準備「過中秋」。警方提前部署警力，架設鐵馬維持秩序。民眾黨亦強調，感謝承審法官捍衛司法純淨審判空間，還給柯文哲接受公平審判的權利。台北地檢署昨表示，將待收到裁定理由後，研議是否提起抗告。

但到了傍晚時分，柯文哲透過律師團轉達，要再行深思；下周一（8日）上午再次會見後再行決定。台媒引述民眾黨人士指出，柯文哲不想為了保證金向人借錢，也不願意欠人情，才會如此決定。報道指，他的妻子陳佩琪已電匯兩筆各3500萬、1500萬元至台銀公庫指定帳戶，來源包括賣農地所得、存款以及家族財產等；保證金還差2000萬元。

民眾黨稱保金已備 等柯點頭

民眾黨昨日表示，全體黨公職充分體會柯文哲心情，將協助柯家人做好一切準備，待下周一立即向法院辦妥交保程序，迎接柯文哲出來。台媒引述民眾黨內人士指出，這次裁定7000萬元交保，黨內款項已準備好，就是一直在等柯點頭。

至於同案另一被告應曉薇傍晚繳納3000萬元保證金，她戴上電子腳鐐後，微笑雙手合十向外界致意，隨即離開法院。

台北地檢署偵辦京華城案，去年底起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等11人，並對柯文哲求刑合計28年半徒刑。

