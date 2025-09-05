玉淵譚天：九三閱兵在台播放量超500萬

「玉淵譚天」提到，包括三立新聞等深綠媒體也對閱兵進行了直播，「這在民進黨畏懼閱兵、高度戒備的背景下，很罕見」。而在直播的評論區，親大陸的彈幕和資深綠粉形成密集的辯論串，使得這次直播的互動性極強。另一個細節是，很多島內媒體和自媒體全天持續滾動播放了閱兵，最長的滾動播出12個小時。

賴清德稱台不拿槍杆紀念和平

國台辦：背叛民族 傷害感情

「玉淵譚天」統計了台灣常用直播平台YouTube的觀看數據，到3日晚上8點，台灣線上渠道播放量已超500萬。

除上面這些渠道，台灣網民還通過其他大陸網絡平台等看直播。文章稱，這還是在直播「存在限流」的情况，「某些頻道的實時在線人數剛到10萬左右時，立即降至8萬」。面對這些阻礙，「500萬，就是最好的答案」。

針對賴清德在北京閱兵日稱「台灣不拿槍杆子紀念和平」。國台辦發言人陳斌華4日批評其言論喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

陳斌華表示，正告賴清德之流，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡。