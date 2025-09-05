明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

玉淵譚天：九三閱兵在台播放量超500萬

【明報專訊】央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨日發文稱，追蹤發現，很多不能到現場觀禮的台灣同胞，3日當天也通過各種方式在上班期間觀看北京的閱兵直播。其中台灣線上渠道播放量超500萬，評論區網民說「全辦公室都在看直播」。

「玉淵譚天」提到，包括三立新聞等深綠媒體也對閱兵進行了直播，「這在民進黨畏懼閱兵、高度戒備的背景下，很罕見」。而在直播的評論區，親大陸的彈幕和資深綠粉形成密集的辯論串，使得這次直播的互動性極強。另一個細節是，很多島內媒體和自媒體全天持續滾動播放了閱兵，最長的滾動播出12個小時。

賴清德稱台不拿槍杆紀念和平

國台辦：背叛民族 傷害感情

「玉淵譚天」統計了台灣常用直播平台YouTube的觀看數據，到3日晚上8點，台灣線上渠道播放量已超500萬。

除上面這些渠道，台灣網民還通過其他大陸網絡平台等看直播。文章稱，這還是在直播「存在限流」的情况，「某些頻道的實時在線人數剛到10萬左右時，立即降至8萬」。面對這些阻礙，「500萬，就是最好的答案」。

針對賴清德在北京閱兵日稱「台灣不拿槍杆子紀念和平」。國台辦發言人陳斌華4日批評其言論喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

陳斌華表示，正告賴清德之流，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡。

相關字詞﹕賴清德 直播 台灣 九三閱兵 玉淵譚天

上 / 下一篇新聞