印尼與華商建「巨型海堤」

新加坡《聯合早報》報道，印尼總統辦公室表示，印尼總統普拉博沃在北京期間與中國國家主席習近平會晤。普拉博沃與習近平討論在爪哇島北部海岸修建隔離墻的計劃，雅加達稱之為「巨型海堤」項目。這項建設是為了適應氣候變化，預計耗時15至20年建成，造價800億美元。目前，印尼已成立了一個專門負責監督這項大型工程的新機構。

前天在與普拉博沃會晤時，習近平說，總統先生克服困難來華出席紀念活動，體現了對中印尼關係的重視和印尼人民對中國人民的真摯友好情誼。

大馬冀延東海岸鐵路至邊境

另據大馬媒體《馬來郵報》報道，馬來西亞準備與中國討論將東海岸鐵路計劃的終站，從吉蘭丹道北延伸至更靠近馬泰邊境的蘭斗班讓，以促當地經濟發展。大馬首相安華前天結束對中國的4天工作訪問後，回國前在北京告訴大馬媒體，這個建議仍在初步討論階段，相關團隊還須跟進成本、付款方式等細節。他說，東鐵目前聯通至吉蘭丹州首府哥打峇魯，而哥打峇魯距離馬泰邊界的蘭斗班讓約25公里。「我們希望能實現從哥打峇魯通往蘭斗班讓，蘭斗班讓（經濟發展）比較不發達。」