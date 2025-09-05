中俄達天然氣供應新協議 普京：較歐洲價低

普京此番訪華行程長達4天。綜合塔斯社、俄羅斯衛星通訊社等俄媒報道，在總結行程時，普京表示，此次行程安排不僅便於在談判桌上開展正式會談，更重要的是，也能讓雙方在輕鬆友好的氛圍中，就兩國共同關心的各類議題進行大量非正式交流。

新華社：中俄簽逾20雙邊合作文件

據普京介紹，在擱置多年後，俄中國已簽署關於建設「西伯利亞力量2」天然氣管道的備忘錄。管道建成後，俄羅斯將每年經蒙古國向中國運輸多達500億立方米的天然氣，期限為30年。普京強調，這份天然氣新協議對兩國均有利，不存在「一方施捨另一方」的情况。

另據新華社報道，中俄近日簽署能源、航天、人工智能、農業、檢驗檢疫、衛生、科研、教育、媒體等領域20餘份雙邊合作文件，包括前述普京提及的俄售華天然氣協議。

昨日，中國外交部新聞發言人郭嘉昆表示，中方願同俄方以兩國元首金秋會晤共識為遵循，繼續開展好各領域合作，持續釋放中俄關係巨大潛能，在重大國際地區問題上共同發揮積極作用，維護全球戰略穩定和國際公平正義，攜手構建更加公正合理的全球治理體系。