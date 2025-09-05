明報新聞網
中國

中國要聞

習金會談：中朝好朋友 護共同利益 金正恩：堅定支持中方涉台涉藏涉疆立場

【明報專訊】紀念抗戰勝利80周年活動結束後，國家主席習近平昨（4日）在北京人民大會堂，陸續會晤多名來華出席活動的外國領導人，包括朝鮮最高領導人金正恩、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾、越南國家主席梁強及老撾國家主席通倫等4名社會主義國家領導人。習近平表示，中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志；雙方要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。

新華社報道，昨晚，習近平以中共中央總書記、國家主席的身分同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。當晚，習近平同金正恩小範圍茶敘並宴請。這是相隔6年多後，中朝元首再度會談。

習近平指出，中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。中朝友誼源遠流長，兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有着共同的理想信念和奮鬥目標。金正恩來華出席紀念活動，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。

習稱朝越好同志 倡加强協作

「中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變。中方將一如既往支持朝鮮走符合本國國情的發展道路。」習近平說。

他強調，中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

報道引述金正恩表示，朝中老一輩領導人在抗日戰爭中結下了深厚情誼，無論國際形勢如何變化，不斷深化和發展朝中關係是朝方堅定意願。朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場。

金正恩指出，願深化兩國互利經貿合作，取得更多成果。朝方讚賞中方在朝鮮半島問題上的公正立場，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護好雙方的共同和根本利益。

與古巴簽帶路合作 促老撾打電詐

昨上午，習近平在與古巴共產黨中央委員會第一書記迪亞斯-卡內爾會晤後，雙方發表《中古關於加快構建中古命運共同體的聯合聲明》，簽署共建「一帶一路」等領域多份雙邊合作文件。聯合聲明稱，中方重申繼續堅定支持古巴人民捍衛國家主權，反對美國經濟、商業和金融封鎖的鬥爭。

習近平會見梁強時強調，雙方要本着同志加兄弟的精神，深化治黨治國經驗交流。梁強表示，對華關係對越南具有戰略意義，是越外交政策的頭等優先，越方將堅定發展對華關係。

在與老撾人民革命黨中央總書記通倫會晤時，習強調，雙方要深化防務、執法安全等合作，對跨境賭博、電訊網絡詐騙犯罪等持續高壓嚴打。

習近平昨日還會見了津巴布韋總統姆南加古瓦、剛果（布）總統薩蘇。他下午與塞爾維亞總統武契奇會晤時，對方表示，塞中是鐵桿朋友，將繼續在所有涉及中方核心利益問題上堅定支持中方。

