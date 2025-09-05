柯文哲關押一年申請保釋 泣訴：住百呎、睡馬桶旁

台北地檢署偵辦京華城案，去年底起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等11人，並對柯文哲求刑合計28年半徒刑。柯文哲被關押一年已被四度延長收押，此次的押期至10月1日止。

稱連帶親友被民進黨抄家

綜合中央社、聯合新聞網等台媒報道，柯文哲昨日在庭上提到，自己已經被押一年，不管是他、妻子陳佩琪、三個子女、李文宗，甚至助理都被抄家、被搜索過，「結果到底查到什麼？」他還稱「民進黨做夢也沒想到，民眾黨會這麽乾淨」。

柯文哲在庭上分享被關押一年的心路歷程，指自己在羈押禁見期間，24小時被關在一個3坪（約107平方呎）的牢房。睡覺時旁邊是馬桶，要戴口罩入睡。自嘲是「朝廷欽差要犯」，每次一走出牢房，所有人都面向牆壁回避。周圍牢房曾有人對他喊「阿北加油」，馬上被安排搬走，他整整一年無法跟人說話。其間，柯文哲在庭上一度激動哭泣，旁聽席上的妻子陳佩琪與「小草」（柯粉）亦紛紛啜泣。

今年7月，捲入京華城弊案的台北前副市長彭振聲在庭審認罪前，其妻子謝夏蕎墮樓輕生。柯文哲提到彭振聲時數度哽咽，「彭振聲需要這樣家破人亡嗎？」他的高中同學李文宗，跟京華城案毫無關係，只因一條短訊被檢方求刑10年。他稱此案只為對付他一個人，卻連累太多人，「台灣民主化30年竟然還會有冤獄」。

最多羈押至明年3月 藍大佬聲援

根據台灣法例，柯文哲所涉的主要罪名是可判無期徒刑或10年以上有期徒刑的貪污罪，一審最多可羈押15個月。以去年12月27日移審到台北地院起計算，最多被羈押到2026年3月底。

盛傳有意角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌，昨日在facebook公開聲援柯文哲，指柯被起訴後仍持續羈押，時間長達一年，已嚴重背離「羈押應是不得已的最後手段」的原則，並說柯文哲應擁有公平、公開、獨立的審理環境。