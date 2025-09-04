溫家寶現身城樓 中外領導人「混編」就座

其他在城樓前排就座的元老還有王岐山、汪洋、李瑞環等（見表），「攝影迷」李長春與以往一樣，不時舉起相機拍攝。

習近平、普京對話頻 核武器出場習近平、金正恩交流

國家主席習近平昨坐城樓正中央，閱兵分列式舉行期間，習近平和兩側的俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩相談甚歡，習不時配合手勢，側身交流，現場氣氛熱絡。普京與習近平對話頻繁，翻譯一聽到他們交談，馬上從兩邊上前翻譯。核武器出場時，金正恩和習近平亦有交流。

金正恩少與身旁的哈薩克總統托卡耶夫互動，金手持一把扇既解暑又遮陽，不時雙手撐在圍欄向下張望。天氣雖炎熱，經常擦汗的他也一度笑得非常開心。普京則偶爾與另一側的印尼總統普拉博沃聊天。飛行梯隊飛過時，普京和金正恩不約而同用手搭「涼棚」仔細望天。

其他現任中國領導人則與外國領導人「混編」就座，每隔兩三個外國領導人就有一個中國領導人。

城樓上除了26名受邀外國元首、政府首腦，還有韓國、東帝汶、委內瑞拉、新加坡、埃及、保加利亞、土耳其、巴西、尼加拉瓜、匈牙利、文萊、孟加拉等國的領導人或代表官員。

外國退休領導人則有日本前首相鳩山由紀夫、瑞士前聯邦主席毛雷爾、比利時前首相萊特姆、希臘前總理帕潘德里歐、意大利前總理達萊馬、羅馬尼亞前總理訥斯塔塞、登奇勒，新西蘭前總理克拉克、約翰．基等。

（抗戰勝利80周年）