明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

特朗普稱中俄朝密謀抗美 普京指幽默 俄朝雙邊會談 普京感謝金正恩烏戰派兵

【明報專訊】中國抗戰勝利80周年大閱兵昨於北京天安門廣場舉行，中俄朝3國領袖「歷史性同框」。美國總統特朗普隨後評論閱兵儀式時，直指中俄朝「密謀反美」；克里姆林宮回應稱總統普京沒與中朝領袖密謀抗美，形容特朗普的批評意在諷刺，普京則稱特朗普「有幽默感」。中國外交部暫無回應，不過中方一向強調中俄、中朝合作不針對第三方。

特朗普：好奇習會否感謝美當年支持

特朗普於旗下社交媒體Truth Social發文稱，好奇中國國家主席習近平會否感謝美國當年對抗戰的支持，並稱希望習近平主席與中國人民「度過一個偉大且持久的慶祝之日」。他在帖文稱「在你們密謀對抗美國（conspire against The United States of America）之時」，請習近平代他向普京、朝鮮最高領導人金正恩致意。習近平昨在閱兵講話中，曾稱「向支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝」。

特朗普同日較早前在白宮見記者時稱，不擔心中俄朝共同出席閱兵式是對美國的挑戰，中國需要美國遠多於美國需要中國，並稱與習近平關係良好。

印尼總統出席 習：克服困難來華顯重視

這次閱兵共有26個國家的元首或政府首腦到天安門城樓觀禮，其中印尼總統普拉博沃一度因當地爆發大規模示威而宣布取消訪華行程，昨天趕在凌晨抵達北京。習近平當天下午與他會晤時表示，克服困難來華體現他對兩國關係的重視。

早前日本外交部將今次閱兵等活動列入「海外安全事項」，日本官房長官林芳正昨稱對中方閱兵意圖「不便置評」，已多次向中國表達日本戰後一貫走和平國家道路，中日兩國已確認全面推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，北京「9．3」閱兵意在展現富國強兵，習近平與普京、金正恩、伊朗總統佩澤希齊揚「同框」，可對美國等西方國家展現其戰略合作聯盟意象。

CNN認為，這次閱兵展示令人震驚的武器，它們似乎在許多情况下均領先於北京的競爭對手，倘大量部署，會讓對手與中國軍事對抗時面臨真正挑戰。彭博社引述軍事分析家和外交官稱，中國在閱兵展示軍事實力，形容是全方位的技術與軍事實力進步，又稱閱兵可能想吸引潛在買家的目光。

金正恩韓國會議長碰面握手

這次紀念活動既是中國主場外交，也成為多方外交舞台。據路透社報道，普京與金正恩在釣魚台國賓館舉行雙邊會談，普京感謝金正恩派遣朝鮮士兵在烏克蘭戰爭作戰，金正恩回覆稱願意全力協助俄方。另據韓聯社報道，在天安門城樓等待閱兵開始前，韓國國會議長禹元植與金正恩碰面並握手致意，韓方隨行人員引述禹元植稱「我們事隔7年再次見面」，金正恩回答「是」；報道稱兩人本難相遇，因此會面意義重大。

明報記者

（抗戰勝利80周年）

相關字詞﹕中美角力 特朗普 閱兵 抗戰勝利80周年閱兵

上 / 下一篇新聞