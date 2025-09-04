新戰略兵種 信息支援方隊亮相

由信息支援部隊部分單位抽組而成的「信息支援方隊」昨日通過天安門廣場，受閱裝備由戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、信息融合車組成，能夠快速構建新型網信體系，有力支撐聯合作戰。

可快速構建新型網信體系

天安門廣場昨還出現電子對抗方隊，受閱的5款電子對抗骨幹裝備，能夠全頻偵控、精準壓制，具備空天防抗、破網斷鏈作戰能力。官方介紹，這些受閱裝備均為解放軍自主研發，是現役電子對抗主戰裝備，形成了「偵、攻、防」一體電子戰能力，是搶佔戰場先機的「電磁利劍」。

（抗戰勝利80周年）