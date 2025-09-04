新戰略兵種 信息支援方隊亮相

【明報專訊】信息支援部隊方隊昨日上午首次亮相閱兵場，作為解放軍去年4月成立、全新打造的戰略性兵種，該部隊由中央軍事委員會直接領導，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐。
由信息支援部隊部分單位抽組而成的「信息支援方隊」昨日通過天安門廣場，受閱裝備由戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、信息融合車組成，能夠快速構建新型網信體系，有力支撐聯合作戰。
可快速構建新型網信體系
天安門廣場昨還出現電子對抗方隊，受閱的5款電子對抗骨幹裝備，能夠全頻偵控、精準壓制，具備空天防抗、破網斷鏈作戰能力。官方介紹，這些受閱裝備均為解放軍自主研發，是現役電子對抗主戰裝備，形成了「偵、攻、防」一體電子戰能力，是搶佔戰場先機的「電磁利劍」。
（抗戰勝利80周年）
日報新聞-相關報道：
李家超偕港政界9人，城樓觀閱兵 稱360人代表團赴京佔比大 顯中央重視 (2025-09-04)
工聯會邀300人看直播 市民：珍惜安穩生活 (2025-09-04)
學校響應直播閱兵 學生：強軍才能國安 (2025-09-04)
百歲老兵登天安門 中俄朝領袖握手問候 (2025-09-04)
相關字詞﹕電子對抗 抗戰勝利80周年閱兵 抗戰勝利80周年