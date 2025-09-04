百歲老兵登天安門 中俄朝領袖握手問候

94歲東江縱隊老兵 13歲從軍

這6名抗戰老兵包括香港抗戰老戰士羅競輝，下個月滿95歲的他是沙頭角南涌羅屋村人，13歲跟隨叔伯參加革命，加入東江縱隊港九獨立大隊參加抗戰活動。新中國成立後，羅競輝曾在內地工作，1991年9月離休返回香港。

百歲國民黨老兵 5兄弟3參戰

比羅競輝小一個月的山西榆社人劉世鉞，日軍侵華時期任八路軍第129師宣傳隊戰士，參加了百團大戰。99歲的安徽宿州人申秉宸，抗戰時期任淮北宿縣游擊支隊戰士、淮北軍區武裝工作隊員。100歲的陝西商洛人張坪，抗戰時期任中央情報部第三室聯防政治部技術書記、陝甘寧邊區騎兵旅政治部秘書。102歲的河北博野人傅英，曾任冀中軍區第九軍分區18團6連副排長，參加了百團大戰、反「掃蕩」等。

100歲的湖北省宜昌人宋其祥，是國民黨抗日老兵。宋家兄弟5人中3人參軍抗日，其三哥作戰時遭日軍飛機轟炸犧牲。宋其祥先後在湖南澧縣、石門縣、常德、長沙等地抗日作戰。

閱兵現場知名人士眾多，中國工程院院士鍾南山以「共和國功勳人物」受邀觀禮，南洋愛國華僑陳嘉庚長孫陳立人、國際數學大師丘成桐及姚明等多人也在現場觀禮。

