中國

中國要聞

學校響應直播閱兵 學生：強軍才能國安

【明報專訊】教育局上月向全港中小學發通函，鼓勵學校昨日舉行升國旗儀式及唱國歌，以及收看閱兵儀式直播，昨日有不同學校響應。署理教育局長施俊輝表示，閱兵儀式是最好的國安教育，冀學生可傳承愛國情懷。有參與的學生認為國強才能國安，將來會投身紀律部隊貢獻國家。

施俊輝：歷史是最好教科書

昨日多間學校舉行升旗禮，並安排學生觀看閱兵直播，包括中華基督教會協和小學（長沙灣）及香港教育工作者聯會黃楚標中學等。香港專業進修學校更邀請同學及老師為直播旁述，向200名師生講解中國軍備。負責旁述的學生帥斌華表示，歷史不能遺忘及重演，認為只有中國的影響力日漸強大，對未來戰爭規則才有改寫的能力，世界和平才有保障，「強軍才能國安」。

施俊輝昨到愛國教育支援中心出席抗戰勝利紀念日儀式，席上他感謝學界積極響應局方號召，認為閱兵儀式是最好的國家安全及愛國主義教育，「歷史是最好的教科書」，又稱香港在抗戰期間擔當重要角色，展現出不屈不撓的愛國精神。

他又說，國家能走上繁榮昌盛的道路使人民安居樂業，並在國際舞台上舉足輕重，這些成果均得來不易，冀學生珍惜並傳承先烈的愛國之情，好好裝備自己，為國家未來發展作貢獻。

（抗戰勝利80周年）

相關字詞﹕愛國教育支援中心 施俊輝 教育局

