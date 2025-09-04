工聯會邀300人看直播 市民：珍惜安穩生活

陳國基：和平需強大力量守護

閱兵儀式在國家主席習近平發表講話後展開，留港的港府官員包括政務司長陳國基、多名署任局長及公務員，分批站在政府總部大堂或坐在辦公室觀看閱兵儀式直播，立法會秘書處職員則在大樓地下大堂觀看直播。陳國基在社交平台表示，習近平的重要講話和盛大閱兵，是又一次深刻的愛國主義教育，並提到和平需要強大的力量守護，「落後就要捱打，強大才能守護國家、守護人民、守護世界」。

陸頌雄倡增港人從軍渠道

約300名市民到工聯會觀看直播，他們不時揮動國旗並鼓掌歡呼，其間工聯會立法會議員陸頌雄化身「民間軍事迷」，向市民講解中國軍事知識。活動後他表示，中國的航空母艦或核彈數量雖較美國少，但導彈、戰車及無人機發展一日千里，部分軍備前所未見，形容中國軍事發展正處於「黃金交叉」形勢，完全超越歐洲及俄羅斯，與美國勢均力敵。他建議港府安排渠道予市民投身解放軍，認為有利本港紀律部隊發展。

73歲退休公務員黎女士昨到工聯會看直播，她說以往中國人到外國會被欺負，但中國國力逐漸追上外國後情况明顯減少，她認為中國的勝利及現今安穩生活來之不易，社會理應珍惜並支持國家發展。78歲的祁女士則感歎解放軍步操氣勢軒昂且整齊，對國家進步得如斯程度感欣喜。她慶幸自己生於無戰爭的時代，其嫲嫲曾向她表示抗日戰爭期間生活困苦，日軍在港到處掠色掠財，嫲嫲需整臉塗抹泥土以醜化自己，甚至帶呼吸用的竹子跳進池塘，以躲避日軍搜捕。

（抗戰勝利80周年）