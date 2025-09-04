明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

李家超偕港政界9人，城樓觀閱兵 稱360人代表團赴京佔比大 顯中央重視

【明報專訊】特首李家超率團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式，昨日他與澳門特首岑浩輝同獲安排坐在天安門城樓左側前排第二行，與2015年抗戰70周年閱兵時安排大致一致。全國政協副主席梁振英、前特首林鄭月娥、終審法院首席法官張舉能、前律政司長梁愛詩等至少9名本港政界人士也獲安排城樓上觀禮，司長今次則未獲安排，而是與其他代表團成員在城樓下的看台觀看儀式。

未如上次閱兵 司長級坐城樓下看台

李家超在閱兵儀式結束約兩小時後在社交網站說，今次率領約360名香港各界人士觀禮，「佔比相當大，充分顯示中央對香港特區的重視」。多名司局長隨後也撰文發表觀禮感想；部分留港的問責官員及部門則貼出在辦公室觀看直播的相片（見另稿）。

翻查2015年9月抗戰勝利70周年紀念活動，時任特首梁振英及前特首曾蔭權等獲安排城樓左側前方；2019年10月國慶閱兵，時任特首林鄭月娥及時任澳門特首崔世安則在城樓漢白玉欄杆後，在其他國家領導人的後排。

今次閱兵儀式中，李家超及岑浩輝坐在城樓左側前排第二行、大約在天安門左方的「中」字之上，旁邊還有林鄭月娥、梁愛詩、澳門前特首賀一誠和張舉能；梁振英獲安排中間偏右第三排，坐在外長王毅及中組部部長石泰峰等之後，另一全國政協副主席、澳門前特首何厚鏵則在另一邊的偏左方。立法會主席梁君彥、前全國人大常委范徐麗泰、譚耀宗、現任常委李慧琼及工聯會吳秋北也現身城樓，官媒現場直播顯示數學家丘成桐也在受邀之列。

2015年，當時共10人獲邀登上天安門城樓，包括時任政務司長林鄭月娥、律政司長袁國強、行會召集人林煥光等。

綜合現場圖片，財政司長陳茂波、律政司長林定國、副政務司長卓永興、行會召集人葉劉淑儀、李家超妻子林麗蟬、其他局長、行會立會議員、高院首席法官潘兆初等則在城樓下就坐，旁邊還有中聯辦主任周霽、國安公署署長董經緯等。多名商界人士都有隨團赴京，包括新世界前非執董鄭志剛、新鴻基執董郭基煇、會德豐主席吳宗權等。

李：顯軍隊捍衛國安維護和平能力

多名赴京的香港官員及政界人士先後在社交平台分享感言，呼應國家主席習近平的講話，部分強調國家安全的重要。李家超昨表示，香港正邁向「由治及興」的關鍵時期，必須「以堅定意志維護國家主權、安全、發展利益」。他形容，不少國產裝備首次對外展示，彰顯軍隊在捍衛國家主權、安全、發展利益及維護世界和平的強大能力，同時對外宣示中國人民銘記歷史和珍愛和平。

陳茂波說，在風雲多變國際環境下，更要堅持和平發展道路。林定國說，閱兵顯示過去「落後捱打」的日子永不復返，同時「要警惕非理性狹義的民族主義」，及慎防這一代無經歷戰亂，低估戰爭帶來的破壞和苦難。卓永興表示，要時常對潛在的戰爭威脅提高警覺，尤其是日本至今仍未對其侵華暴行道歉和反省。

（抗戰勝利80周年）

相關字詞﹕天安門廣場 李家超 閱兵

上 / 下一篇新聞