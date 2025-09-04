李家超偕港政界9人，城樓觀閱兵 稱360人代表團赴京佔比大 顯中央重視

未如上次閱兵 司長級坐城樓下看台

李家超在閱兵儀式結束約兩小時後在社交網站說，今次率領約360名香港各界人士觀禮，「佔比相當大，充分顯示中央對香港特區的重視」。多名司局長隨後也撰文發表觀禮感想；部分留港的問責官員及部門則貼出在辦公室觀看直播的相片（見另稿）。

翻查2015年9月抗戰勝利70周年紀念活動，時任特首梁振英及前特首曾蔭權等獲安排城樓左側前方；2019年10月國慶閱兵，時任特首林鄭月娥及時任澳門特首崔世安則在城樓漢白玉欄杆後，在其他國家領導人的後排。

今次閱兵儀式中，李家超及岑浩輝坐在城樓左側前排第二行、大約在天安門左方的「中」字之上，旁邊還有林鄭月娥、梁愛詩、澳門前特首賀一誠和張舉能；梁振英獲安排中間偏右第三排，坐在外長王毅及中組部部長石泰峰等之後，另一全國政協副主席、澳門前特首何厚鏵則在另一邊的偏左方。立法會主席梁君彥、前全國人大常委范徐麗泰、譚耀宗、現任常委李慧琼及工聯會吳秋北也現身城樓，官媒現場直播顯示數學家丘成桐也在受邀之列。

2015年，當時共10人獲邀登上天安門城樓，包括時任政務司長林鄭月娥、律政司長袁國強、行會召集人林煥光等。

綜合現場圖片，財政司長陳茂波、律政司長林定國、副政務司長卓永興、行會召集人葉劉淑儀、李家超妻子林麗蟬、其他局長、行會立會議員、高院首席法官潘兆初等則在城樓下就坐，旁邊還有中聯辦主任周霽、國安公署署長董經緯等。多名商界人士都有隨團赴京，包括新世界前非執董鄭志剛、新鴻基執董郭基煇、會德豐主席吳宗權等。

李：顯軍隊捍衛國安維護和平能力

多名赴京的香港官員及政界人士先後在社交平台分享感言，呼應國家主席習近平的講話，部分強調國家安全的重要。李家超昨表示，香港正邁向「由治及興」的關鍵時期，必須「以堅定意志維護國家主權、安全、發展利益」。他形容，不少國產裝備首次對外展示，彰顯軍隊在捍衛國家主權、安全、發展利益及維護世界和平的強大能力，同時對外宣示中國人民銘記歷史和珍愛和平。

陳茂波說，在風雲多變國際環境下，更要堅持和平發展道路。林定國說，閱兵顯示過去「落後捱打」的日子永不復返，同時「要警惕非理性狹義的民族主義」，及慎防這一代無經歷戰亂，低估戰爭帶來的破壞和苦難。卓永興表示，要時常對潛在的戰爭威脅提高警覺，尤其是日本至今仍未對其侵華暴行道歉和反省。

（抗戰勝利80周年）