無人作戰時代 「鐵三角」剋星亮相 彈炮激光微波「軟硬」反制 官媒：技術世界前沿

反無人機方隊受閱的「反無彈炮系統」（反無人機導彈高射炮合一）、高能激光武器、高功率微波武器等成體系建設，綜合運用「彈、炮、光、波」手段，可攔截無人機、巡飛彈等目標。既能軟殺傷，又能硬摧毁，是反制無人機的強大「鐵三角」。

其中，反無彈炮系統利用導彈射程遠、打擊精度高的優勢，結合防空炮的密集火力，適合打擊一些戰役級別的巡飛彈或自殺式無人機。而外形呈現「品」字形的高能激光反無武器，據央視指出，能通過發射高能光束毁傷目標，戰鬥中，沒有爆炸聲、沒有火光，發射即到達，是一款無限發射的新型武器。

至於高功率微波武器同樣是一種定向能武器，透過定向釋放高能量的電磁波輻射，破壞無人機內部的電子元器件，使其失效或燒毀。這款武器可以有效毁傷蜂群無人機等多個目標。軍事專家王雲飛稱，這兩種反無裝備參加閱兵，意味在實戰化訓練中發揮了優異性能，展現中國的激光和微波反無技術走在世界前沿。

新型坦克裝「反無」武器

這次閱兵展出的無人裝備種類繁多，包括可與戰機並肩飛行，協助其攻擊的攻擊11無人機，還有大批機械狗。此外，在100式新型坦克上，亦添加了預防無人機的武器，加強坦克裝甲車在無人機時代的生存能力。

專家：烏戰見戰場轉變 閱兵顯國防觀改

軍事專家倪樂雄向本報指出，此次閱兵全面展出了中國近幾年國防建設的重要豐碩成果。最重大的意義是，中國的國防建設已跟上世界最前沿的作戰格局，「在這次閱兵中，看到傳統坦克的比例相對減少，反映了中國國防觀念的變化」。

倪解釋，在過去3年的俄烏戰場上，傳統作戰樣式基本消失，各國原來是巨艦大炮，現在變成了依靠無人機和榴彈炮實施遠程打擊。「幾百個坦克展開往前衝，沒有意義。一個由單兵操控的、廉價物美的無人機，就能以小博大，精準摧毁坦克。」在海軍戰場上，沒有常規海軍力量的烏克蘭，在黑海取得戰略優勢，亦印證了傳統海戰發生變化，大型軍艦似乎效能降低。

「無人化戰場是未來的趨勢，無人機技術跟反無人機技術和最重要的軍事技術。」倪樂雄稱，這對所有國家的國防戰略產生顛覆性的變化，例如朝鮮亦因在對烏戰場上受到重挫，認識到未來戰爭的趨勢，希望來華尋求幫助。

倪表示，反無人機技術有多種，但各有局限，「例如激光在下雨無法使用，微波還要靠發電，打上去需要一分鐘」。至於這次閱兵中展出的無人機裝備，他認為已躋身世界一流，但最終仍要看實戰檢驗。他還稱，建設人工智能軍隊是戰爭無人化趨勢使然。

