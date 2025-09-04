核導彈等戰略武器展海陸空威懾 東風61首登場 高超音速「三劍客」成焦點

明報記者

昨日壓軸出場的核導彈方隊，第一方隊包括驚雷1空基遠程導彈、巨浪3潛射洲際導彈、東風61及東風31陸基洲際導彈，首次集中展示解放軍陸海空「三位一體」戰略核力量。官方解說形容是維護國家主權、捍衛民族尊嚴的戰略「王牌」。

第二方隊由12台大型導彈運輸車載東風5C液體洲際戰略核導彈登場，東風5C是中國戰略反擊體系重要組成，打擊範圍覆蓋全球，「全時戒備、有效威懾」。軍事專家張軍社表示，東風5C是目前解放軍裝備中射程最遠、威力最大的重型洲際戰略核導彈，彈頭命中率有大幅度提升，具備末端變軌機動和拋射假目標的能力，增加了攔截難度。根據公開資料，東風5基本型可攜帶一枚威力為300萬至400萬噸TNT當量核彈頭。

東風61射程據報達2.5萬公里，最大飛行速度35馬赫，每秒可飛行12公里。從東風41直接跳到61，有分析指顯示技術已跨代升級。此外，被稱為「航母殺手」的鷹擊21高超音速反艦導彈，射程約1500公里，被認為是阻嚇西方在第一島鏈內行動的利器。

「衛星獵手」紅旗29可攔大氣層外目標

紅旗29防空導彈昨也閱兵式上首次亮相，與紅旗20、紅旗19等6型裝備作為對空抗擊方隊一同接受檢閱。紅旗29反導系統安裝在輪式車輛上，配備兩個導彈發射箱，每個發射箱直徑約1.5米，可攔截大氣層外目標，被形容為「衛星獵手」。

新型艦載機亮相 航母「千里眼」增戰力

外界期待的航母艦載隱形戰機殲35、全球首款雙座第五代隱形戰機殲20S昨日公開亮相，加入空中作戰體系展示。殲35將用於彈射版航母，殲20S在「忠誠僚機」概念下可同時指揮多架高性能無人機，構建複雜空戰網絡。

中國自行研製的艦載固定翼預警機空警600首次公開亮相，在彈射版艦載機殲15T護衛下飛過天安門廣場上空。空警600的機背雷達罩十分扁平，約500公里的探測距離可以讓航母戰鬥力提升數倍，被視為解放軍航母的「千里眼」與「作戰中樞」，未來將配合福建艦起降。

3款新式「陸戰之王」參加閱兵

解放軍3款新式「陸戰之王」99B坦克、100坦克和100支援戰車，組成地面突擊方隊首度亮相，昨日行進在裝備方隊最前列。作為第四代坦克的100坦克，炮台和車身裝有多型光電傳感器，並配有遙控武器站，以及主動防禦系統，可以進行城市攻防作戰。

（抗戰勝利80周年）