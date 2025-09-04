分析：學者稱「以史明智」 亮劍彰「止戈為武」

觀禮者：台代表呼祖國萬歲

在現場觀禮的中國抗日戰爭史學會會長王建朗表示，觀禮現場氣氛熱烈，尤其是台灣代表，有人興奮得直呼「祖國萬歲」。他認為，銘記歷史是為了「以史明智」，警示當下，開創未來。國家主席習近平昨日於紀念大會講話指出：「歷史警示我們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！」

習近平還指出：「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。」

各地衝突不斷 習傳捍和平信號

北京大學國際關係學院教授王棟認為，這句話一是體現出中國領導人對時局的判斷，二是傳遞中國捍衛和平的信號。「當下戰爭的風險是存在的。一些國家的霸權主義行徑加劇了地緣政治的緊張。」

中山大學國際關係學院非傳統安全研究中心主任孫興杰認為，俄烏衝突仍持續，中東也戰火不斷，國際形勢處在十字路口，安全、發展、文明、治理等方面都較脆弱。

「此時舉辦紀念活動，傳遞中國堅決捍衛和平的信號，意義重大。」王棟說。「不僅讓全國人民和世界牢記歷史正義，銘記中國為世界反法西斯戰爭所作出的巨大貢獻，也是向世界發出和平號召。」

無人隊亮相 展新型戰爭能力

本次閱兵中，軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊、信息支援部隊方隊都是首次亮相，還設置了陸、海、空無人作戰方隊和反無人機方隊等。孫興杰認為，這體現了中國軍事力量新佈局。從俄烏戰場、中東戰場可看到，現代戰場更看重態勢感知能力，講究精準打擊，這次閱兵展示了中國順應新戰爭形態的能力，以及軍事作戰的理念、武器裝備系統的革新。「習近平在講話中提出『加快建設世界一流軍隊』，一流軍隊一定要順應變化，尤其是戰爭的新變化新發展。」

孫興杰續指出，中國軍隊講究「止戈為武」，即能阻止戰爭才是軍事實力的真正體現。他認為，展示武器裝備並非「秀肌肉」，而是通過展示實力以威懾。他說，俄烏衝突後，美俄在全球戰略平衡方面出現一些鬆動，中國這種力量的展示有助全球的戰略平衡和穩定。

特約記者 鍾健

（抗戰勝利80周年）