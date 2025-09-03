「日本八路」之子出席見面會 稱反省比寬容更重要

小林清1939年到中國參戰，次年被八路軍俘虜後送到延安日本工農學校學習，明白了日本發動的戰爭是不正義的侵略戰爭，從此和中國人民一道抗擊日本侵略者。「這不僅是他（父親）人生輝煌的篇章，也是我和家人引以為榮的地方。」小林陽吉展示父親反省文章《我的思想反省》，稱父親「熱愛中國，對中國人民充滿深情」。

當天出席見面會的還有法國醫生貝熙葉之子貝石濤，蘇聯元帥瓦·伊·崔可夫之孫尼·弗·崔可夫，美中航空遺產基金會主席傑弗里·格林，英國共產黨援華國際友人柯魯克夫婦之子柯馬凱。

目前是中國工合國際委員會主席的柯馬凱表示，歐洲、中東等地現在仍戰爭不斷，他讚揚中國在國際上致力保護和平，同時批評有的國家靠戰爭「發國難財」。

蘇聯元帥崔可夫之孫尼•弗•崔可夫表示，俄中兩國友誼要傳承下去，要宣傳二戰歷史真相，保衛來之不易的和平。他說，俄中人民都為勝利作出了巨大貢獻，雖然現在世界上有人試圖抹黑和歪曲歷史，但歷史不容篡改。

