中國

中國新聞

洪秀柱抵京觀閱兵 稱抗日屬兩岸歷史 陸委會：若有政黨人士與陸合作將依例處罰

【明報專訊】今年北京「9．3」閱兵，主辦方邀請一批台灣同胞觀禮，其中包括國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱（圖）已於前晚低調抵達北京，她昨稱抗戰不分黨派，自己有責任延續抗戰精神。台灣陸委會警告，倘有政黨或個別人士涉及與陸方的「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。

洪秀柱昨在聲明稿中提到，抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，「是我們共同的歷史，不分省籍、不分黨派」，強調身為曾任國民黨的主席，有責任延續這段抗戰精神。「讓今日汝輩不忘抗日慘痛歷史記憶，勿忘國恥喚起國魂！讓我們銘記歷史、團結民族，捍衛和平、復興中華！」

台：洪曾任立院副院長 接觸多機密

台灣政府近期多次表明，禁止各級政府現職人員出席大陸閱兵活動，曾任國防、外交、大陸事務或與國安機關的台灣特定身分人員，不得參與大陸黨政軍舉辦的活動。大陸國台辦日前批評民進黨當局百般阻撓、威脅恐嚇台人赴陸出席閱兵，完全喪失民族立場，背棄正義良知。

洪秀柱並不在台灣《兩岸人民關係條例》第9條之3規定的禁止赴陸參與官方活動人員範圍，不過台灣陸委會副主委沈有忠昨表示，洪秀柱曾任立法院副院長，在任期間審查過很多機密預算或重要法案，是否觸及曾任「涉機敏人員」不允出席閱兵的禁令，有待進一步研議。

逾10統派將出席 旺旺總經理同行

除了洪秀柱，中央社引述台灣安全單位稱，掌握有十多名統派與泛藍人士出席北京閱兵，包括國民黨中常委何鷹鷺、中央委員李德維、前中央委員徐正文。新黨有黨主席吳成典、副主席李勝峰、前立委助理游智彬。其他人士還包括作家郭冠英、台大教授苑舉正等人。福建省廣播影視集團旗下的《台海時刻》指出，苑舉正、旺旺集團總經理蔡旺庭等人已抵京。

2015年的抗戰勝利70周年北京閱兵活動，前國民黨主席連戰到北京觀禮，時任台灣領導人馬英九、前行政院長郝柏村，以及洪秀柱均表達反對。昨日，台灣領導人賴清德出席軍人節活動期間發表講話。他稱，今年是「二戰終戰80周年」，最寶貴的教訓就是「團結必勝、侵略必敗」。他強調「台灣要的和平，是透過實力達到的真和平」。

（抗戰勝利80周年）

相關字詞﹕賴清德 二戰結束80年 國民黨 兩岸關係 九三閱兵 陸委會 洪秀柱

