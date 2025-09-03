京112老兵獲頒抗戰80周年紀念章

【明報專訊】今天中國抗戰勝利80周年紀念日。近日，駐京老幹局綜合服務保障中心舉行「銘記歷史、致敬英雄——中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章頒發活動，向112位抗戰老兵致以崇高的敬意。這些抗戰老兵年齡最大的100歲，中共黨齡最長的有84年。
最長入黨84年 有百歲老人
央視新聞昨報道，活動當天早上，老兵們就換上整潔的軍裝，鄭重地將一枚枚獎章別在胸前。他們也將迎來一項特殊的榮譽，受領「中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章。報道稱，他們歷經歲月考驗而初心不改。2015年曾作為抗戰老兵方隊的一員參加抗戰勝利70周年閱兵式的96歲老兵儲渭稱，領到這份特殊的禮物難抑激動。
根據國家公布的紀念活動安排，以中共中央、國務院、中央軍委名義，為健在的抗戰老戰士、抗戰將領或其遺屬等，頒發「中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章。10年前，抗戰勝利70周年紀念章頒發儀式在人民大會堂舉行，國家主席習近平親自向抗戰老戰士們頒發紀念章。
（抗戰勝利80周年）
