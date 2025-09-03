採訪手記：國台辦發言人朱鳳蓮幫記者留影

記者定睛一看，原來是國台辦發言人朱鳳蓮。無反相機在按下快門後反饋輕微，朱鳳蓮拍完相片後擔心未成功拍攝，確認已操作正確後才離開。朱鳳蓮身旁人員問記者是否認識這位名人。怎麽可能不認識？記者事後驚覺錯失良機，為何不藉機向朱鳳蓮提幾個問題。

背着這次新聞中心發的媒體包，記者還被一名「北京大爺」搭了個話，大爺看到包上的紀念大會的LOGO，問記者包是從哪買的？待解釋清楚之後，大爺擺了個大拇指說：「還得是你們年輕人。」

晚上7時左右，一向熱鬧的北京馬路上，此時十分通暢，甚至地圖上都找不到黃色的擁堵路段。不過，穿行在馬路上的還有許多「外賣小哥」們，他們表示訂單一如往常。

記者前晚從天津返回北京，無論是天津南站還是北京南站，旅客數量都比平時少很多。

明報記者

（抗戰勝利80周年）