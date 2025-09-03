明報新聞網
中國

中國要聞

金正恩攜女訪華 首現多邊場合惹關注

【明報專訊】朝鮮最高領導人金正恩乘坐火車專列於昨日下午抵達北京，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇及中國外長王毅到站迎接。畫面顯示，金正恩女兒金主愛隨行訪華。金正恩將在今天出席中國抗戰勝利80周年紀念活動，與國家主席習近平、俄羅斯總統普京等同登天安門城樓觀看閱兵。

蔡奇王毅到站迎接

朝中社昨發布圖文報道，金正恩昨下午4時許抵達北京站。據朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》報道，金正恩所乘坐的專列，於昨凌晨越過朝中邊境，進入中國境內。勞動黨與政府主要幹部隨行，朝方公開金正恩在專列的照片顯示，朝外交部長崔善姬與國際部長金成男隨行。金正恩此番赴華較以往高調，受邀及出訪後，朝方隨即發布消息，而且攜女兒同行。此前，2023年9月金正恩訪問俄羅斯時，朝方在出發兩天後才報道。

金正恩此番第五次訪華，是他首度出席國際多邊場合，備受各國輿論關注。2019年1月初金正恩曾訪問北京，那次是2018年3月以來，中朝最高領導人在不到一年時間內四度會晤。

金正恩訪華期間，將與習近平舉行會晤，就兩國關係及地區局勢、全球治理深入交流。此前，據俄媒塔斯社報道，普京也考慮在訪華期間，與金正恩舉行雙邊會晤。另據韓聯社報道，韓國國會議長禹元植昨晚乘機前往北京，有可能在相關活動場合與金正恩打照面，或向金正恩傳達總統李在明的口信。

（抗戰勝利80周年）

相關字詞﹕專列 中朝關係 習近平 閱兵 訪華 金正恩

