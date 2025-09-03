學者：二戰敘事撥亂反正 武器震懾台獨

同時，九三閱兵將顯示中國式現代化的偉大成就。此次展出兵器均是國產，且信息化、智能化程度高，按作戰體系進行的模塊化編組，即可以直接投入戰場。「這些都將有效改變世界對中國的看法，不僅僅是軍事上的。同時將有效震懾台獨勢力」。

閱兵裝備模塊化 隨時可作戰

閱兵前的天津上海合作組織峰會中，國家主席習近平首度提出「全球治理倡議」，主張奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向5個方面。

王義桅指，這主要是在聯合國80周年的契機提出。聯合國成立時僅51個成員國，許多全球南方國家沒代表，難參與聯合國改革，「倡議主要是反映了『全球南方』國家的共同心聲」。美國現淡出聯合國體系，聯合國淪為「空轉」，「因此倡議特地提到了行動導向，不能只是空談」。中國牽頭提出這些倡議，推動各國參與，實際上也是在維護聯合國的權威。

西方傳媒高度關注此次九三閱兵和上合峰會。BBC形容天津上合峰會與北京閱兵這個組合，是中方展示「反美聯盟」力量的一場外交大派對，並引述退休美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿董雲裳指出，參與的國家「對西方單邊或霸權式行動心存不滿」，如今表明反對，希望全球秩序能出現一些更符合自身利益的改變。《紐約時報》稱，美國混亂的貿易政策在全球不受歡迎，中國則利用這個機會，稱自己有能力領導一個更為穩定的世界。

明報記者 沈燕媚

（抗戰勝利80周年）