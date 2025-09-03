中俄蒙簽備忘 建天然氣管擴本幣結算

習近平在會晤中指出，作為山水相連、休戚與共的友好鄰邦，中方願同俄方、蒙方一道，堅守合作初心，排除外部干擾，攜手推動三方合作高質量發展。習近平就推進中俄蒙合作提出夯實政治互信、深化互利合作、密切在上海合作組織框架內協作等3點建議。他指出，要積極推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目，豐富合作內涵；加強發展戰略對接，擴大本幣結算規模。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京表示，俄方真誠希望發展與蒙古和中國的共贏、平等、多層次關係。呼日勒蘇赫稱中俄是蒙古重要鄰國，蒙方致力於拓展三方合作，推進中蒙俄經濟走廊建設。

料年輸華增500億立方米天然氣

據俄、蒙媒體報道，建設「西伯利亞力量2號」天然氣管道的備忘錄已簽署，管道建成後，俄國將每年經蒙古向中國運輸多達500億立方米的天然氣，期限30年。三國元首會晤中，各方還同意將中俄蒙經濟走廊規劃延長5年至2031年。

（抗戰勝利80周年）